'No tienen idea de la gravedad del reto'

Silvia Ortiz, una madre que ha buscado a su hija Stephanie "Fanny" desde hace 18 años y cinco meses sin parar, llama a los jóvenes que en algún momento han pensado o traman llevar a cabo el reto de desaparecer por 48 horas, a que piensen en el dolor, la angustia y sobre todo las consecuencias negativas que generaría en los padres de familia, el hacerlo.

El reto que se hiciera popular años atrás y que tomara fuerza recientemente en redes sociales como TikTok, impulsa a adolescentes y jóvenes a abandonar su hogar y permanecer 48 horas sin contacto con sus familiares, si éstos o amigos cercanos publican mensajes en redes sociales en relación a la supuesta desaparición, suma puntos.

Pero el reto no para ahí, pues quienes lo realizan no regresan a sus domicilios hasta que se llevan a cabo diversas acciones como: Aparecer en medios de comunicación y levantar la ficha de búsqueda e incluso que sus familiares realicen manifestaciones o movilizaciones.

"Es un tema muy complicado, porque estos niños no tienen idea lo que significa para un padre y una madre, el dolor, la desesperación y la angustia de no saber de ellos. Ellos lo quieren hacer para ser protagonistas de que pueden lograrlo, sin embargo no entienden que hay familias que el deterioro en dos días es muy grande", comentó Silvia Ortiz, fundadora del Grupo Víctimas por sus Derechos en Acción (Vida).

Por otro lado, dijo, el tema se puede complicar al desconocer si se trata o no de un hecho real, "ya no les van a creer", dijo Ortiz.

"Pensando que es el mentado reto y es una realidad, o a lo mejor te dijeron haz el reto y te llevaron, no tienen idea del problema tan grave que se puede ocasionar al hacer esta situación, que para ellos es un juego, pero para nosotros es una complicación grande".

Recordó que para el grupo Vida el tema no es nuevo, pues hace un par de años, les tocó atender al menos dos casos, en donde unos jóvenes realizaron un hecho similar. "Los amigos que ayudaron, finalmente hablaron porque estaban muy mal los papás", compartió.

Es por eso que pide a los padres de familia crear mayor consciencia en los hijos sobre este tema, el cual pudiera ocasionar una desgracia.

Y a las autoridades municipales y de Educación, pide que se lleven a cabo pláticas de conscientización, no solo de este reto, sino todos los que han tomado "popularidad", como lo es el reto del clonazepam y el de meter el pie para que se caiga el compañero.

Ortiz, dijo que el grupo está en la mejor disposición de apoyar con este tipo de charlas en las escuelas.

"A ti joven, te digo, es bueno que te diviertas, pero busca la manera de divertirte, con esta clase de cosas no", fue el mensaje que dio Silvia Ortiz.