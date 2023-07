'No tiene vergüenza'; Villegas acusa a Osorio Chong de 'vender' elección del 2016

Sobre la salida de varios senadores del PRI, entre ellos Miguel Ángel Osorio Chong, el gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, dijo que siempre que se va alguien de un partido genera un golpe y no se puede minimizar, “pero lo que dijo el senador Osorio, no quisiera ni contestarle porque en verdad no tiene vergüenza, o sea, en verdad se está yendo del partido como haciéndose la víctima cuando ellos tuvieron el poder del gobierno, fue Secretario de Gobernación y vendió la elección del 2016”, citó.

Agregó que está completamente fuera de órbita su comentario, “no quiero entrar en controversia con alguien que entregó el país, que no le interesó el país y que tuvieron el control del partido muchísimo tiempo”, señaló.

Reiteró que “ellos entregaron el país y ahora se hacen las víctimas” y Osorio Chong fue gobernador y senador.

Le deseó éxito y comentó que ojalá no se les vea en algún partido cercano a Morena, ya que “los traidores ni en el bando de enfrente son confiables”.