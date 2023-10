'No tiene que ver con nosotros', señala AMLO sobre el amparo otorgado a Mario Aburto

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno no tiene nada que ver con el amparo que obtuvo Mario Aburto, asesino confeso del excandidato presidencial Luis Donaldo Colosio (PRI), pero acusó que sus adversarios quieren involucrarlo es una supuesta "estrategia perversa".

"Todo eso tiene que ver con el Poder Judicial, no tiene que ver con nosotros, ni modo que ahora que están 'muy buenas' las relaciones con el Poder Judicial, estemos de común acuerdo, planeando una estrategia perversa de este tipo", rebatió AMLO.

En conferencia de prensa, el presidente López Obrador dijo que instruyó a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, a que revise este asunto y que vea qué recursos legales tiene su administración.

"Porque independientemente que el señor Aburto tiene derecho a ser protegido por la ley, no solo es un asunto legal o jurídico… se trata del homicidio de un candidato a la Presidencia de la República, ese es un criterio, además si el señor Aburto considera que está siendo tratado de manera injusta, que hay interés de perjudicarlo, que es inocente, tiene toda la oportunidad de hablar, que se manifieste, ayudará mucho porque esas cosas no deben de repetirse nunca jamás".

Explicó que la sentencia la debe cumplir mañana el Primer Tribunal de Apelación del Estado de México, es el Poder Judicial Federal, "que se entienda bien".

"Mañana se cumple la Ejecutoria, vamos a ver qué va a suceder mañana, pero quería tratarlo por toda la perversidad que implica", comentó AMLO.

El presidente de México recordó que periodistas como Raymundo Riva Palacio y Salvador García Soto han señalado que se busca liberar a Mario Aburto porque su gobierno quiero usarlo en contra del expresidente Carlos Salinas de Gortari.

"Aquí está, dije que no se preocupe el licenciado Salinas porque no tenemos ese plan, no somos perversos ni actuamos de esa manera. Ahora otro periodista de El Universal, García Soto, vuelve con lo mismo y todos los del conservadurismo lo retoman, porque suponemos que Salinas es el jefe del bloque conservador".