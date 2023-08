'No tiene que sacrificar a la niñez porque AMLO le viene a poner el agua', critican a Esteban Villegas por los libros de texto

Este viernes, hubo pronunciamiento en Gómez Palacio sobre la postura que ha tomado el Gobierno de Durango referente a que ellos sí distribuirán los nuevos Libros de Texto Gratuitos (LTG) diseñados por la Secretaría de Educación Pública(SEP) federal para educación primaria, en el ciclo escolar 2023-2024. Asistieron el presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Mario Alberto Salazar Madera, y Martín Rodolfo Silva Rosales, presidente de la Asociación Nacional de Instituciones de Educación Privada “Justo Sierra” (ANIEP).

Se presentó un formato de amparo para que los padres y madres de familia del estado de Durango que así lo deseen, lo presenten ante la autoridad judicial correspondiente en contra de la distribución de los libros de texto. El formato, señala a la SEP federal, la Subsecretaría de Educación Básica, la Dirección General de Materiales Educativos, la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg), la Secretaría de Educación del estado de Durango (SEED) y la Subsecretaría de Educación Básica del Estado de Durango. Además, se propuso que para el nuevo ciclo escolar, se utilicen los libros de texto anteriores, lo que ayudará a formar a los niños y niñas conforme a los valores y principios que han caracterizado a todas y todos los mexicanos.

Salazar Madera dijo que hay “una indicación clara” por parte de su dirigente nacional, Marko Cortés, “para seguir emprendiendo esta cruzada en contra de la distribución de los libros de texto, toda vez que van en contra de los principios de la familia, de los valores y que además tienen errores garrafales”. También señaló que los LTG tienen una “carga ideológica” y que van en contra del derecho que tienen los padres de familia de poder decidir la educación que quieren para sus hijos.

Comentó que Acción Nacional es respetuoso de la decisión del gobernador del estado, Esteban Villegas Villarreal, de distribuir los libros de texto, pues está obligado por la Constitución. “Sin embargo, los padres son libres de presentar ese tipo de instrumentos (amparos)”.

Por su parte, Silva Rosales dijo que el propósito de los nuevos libros es “perverso”, pues busca “agredir la inocencia de los niños para que haya lucha de clases. Los padres de familia deben defender a sus niños de esa agresión, aquí no interesa escuelas públicas o privadas, aquí interesa el país”. Agregó que ocho gobiernos de oposición ya se negaron a la distribución de los libros de texto, pero que el estado de Durango no “porque piensa Esteban Villegas que no lo elegimos el PAN, el PRI y el PRD. Hago un llamado a Marko Cortés para que tenga una reunión con Esteban Villegas y que le diga que no lo eligió López Obrador, que lo elegimos nosotros”.

El también presidente del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada (CLIP) comentó que el gobernador no ha querido recibir a las cámaras empresariales y añadió que Esteban Villegas Villarreal “no es dueño del estado de Durango, él debe de entender que no tiene que sacrificar a la niñez porque López Obrador le viene a poner el agua, es un derecho constitucional recibir de parte de la Federación lo que están recibiendo todos los estados, no es una limosna ni es una miseria”. Silva Rosales aseguró que los padres de familia “tienen el derecho universal, natural y de Dios de rechazar” los libros de texto.

En la Comarca Lagunera de Coahuila y Durango, son más de 600 colegios privados de la ANIEP que atienden a un promedio de 180 mil niños, niñas y adolescentes.

El ciclo escolar 2023-2024 inicia el próximo lunes 28 de agosto y en La Laguna de Durango, recientemente la Subsecretaría de Educación de la región informó que los libros de texto gratuitos de nivel primaria se distribuirán a las escuelas del 21 al 25 de agosto. De primero a sexto grado de primaria, la pauta asignada es de un millón 329 mil 772 libros de texto y según el último reporte oficial de la SEED, la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg) ya envió al estado un millón 210 mil 940 ejemplares, lo que significa un avance del 91.06 por ciento.

El pronunciamiento se hizo en la ciudad de Gómez Palacio y acudieron representantes de instituciones educativas y de distintos sectores de la sociedad.