'No tiene las habilidades de Max', exdirectivo de la Fórmula 1 arremete contra Checo Pérez

El mexicano Sergio "Checo" Pérez volvió a ser objeto de comentarios negativos sobre su accionar en la máxima categoría del automovilismo.

Ahora, el encarado de lanzar fuertes críticas para el piloto de Red Bull fue Peter Windsor, exdirector de la F1, quien le pidió al mexicano poner los pies en la tierra y entender sus posibilidades en la temporada 2023.

El británico no dudó y en una entrevista, mencionó que "Checo" no es competencia para Max Verstappen.

"Debió saber que iba a ser el segundo hombre detrás de Max Verstappen, si no, es el único en el planeta que no lo sabía. Ahora el mensaje debe ser claro para Pérez de que él no es Max Verstappen", comentó.

Windsor agregó que "Checo" Pérez es un piloto con cualidades, pero de ninguna manera tiene las habilidades de su compañero Max Verstappen.

"En ciertas áreas Pérez es muy bueno, pero no está ni cerca del conjunto de habilidades que Max tiene para lidiar con todas las variables".