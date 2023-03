'No tengo nada que temer', Kalimba responde a la denuncia de Melissa Galindo

Kalimba responde a la denuncia que Melissa Galindo interpuso en su contra y aseguró que él no tenía nada que ocultar: "No tengo nada que temer y no voy a permitir que sigan dañando mi imagen".

Fue el pasado 28 de marzo cuando se dio a conocer que Melissa Galindo había preocedido legalmente en contra de Kalimba, esto después de que la cantante lo denunciara públicamente por acoso sexual.

Esto provocó que el integrante de OV7 utilizara sus redes sociales para asegurar que él era inocente y que tenía las pruebas suficientes para demostrar su inocencia.

A través de un comunicado en redes sociales, Kalimba escribió: "Quien decidió que este caso se ventilara ante las autoridades y no solo en redes sociales fui yo, pues no tengo nada que temer y no voy a permitir que se siga dañando mi imagen de la forma en que lo han hecho".

"Voy a demostrar precisamente ante las autoridades, que soy inocente, así que esta denuncia la veo como una oportunidad par limpiar mi imagen".

Posteriormente, Kalimba aseguró que llevará todo lo necesario para demostrar su inocencia: "Ya instruí a mi abogado para que de inmediato nos presentemos ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para ponerme a su disposición, esclarecer los hechos, así como presentar las pruebas que demuestren mi inocencia".

Al finalizar con su comunicado, el cantante le pidió al público y a los medios seguir el caso muy de cerca, sin embargo, dando la oportunidad a los Tribunales, y ahora a la Fiscalía, para que hagan su trabajo y deslinden responsabilidades conforme a derecho", sentenció.