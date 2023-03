'No tengo excusas', Omar Núñez se disculpa con Tammy Parra tras ser infiel

Hace unos días el nombre Tammy Parra se hizo tendencia, luego de que la influencer anunció su separación a tan solo días de comprometerse en matrimonio con Omar Núñez.

El motivo de la separación es debido a que se filtraron mensajes que evidenciaban que Omar le había sido infiel a Tammy.

La influencer habló al respecto en un video en redes sociales, en donde se mostró triste ante lo que estaba viviendo.

Ahora es Omar quien se pronunció en redes para disculparse con Tammy.

"Sé que la cagué, ya hablé con Tammy. No tengo excusas para lo que hice. De mis acciones, estoy pagando el precio de mis decisiones y le fallé a la relación, les fallé a ustedes", dice Omar.

"Les agradezco a aquellos que dudaban en un inicio de toda esta situación, pero cometí un error de mensajes, imágenes y de verdad les pido una disculpa. Claro que Tammy no se merecía esto, ni menos, es una increíble mujer, de verdad que tenía todo con ella. No hay una razón, no hay una justificación, la cual pueda decir el porqué hice esas acciones, pero quiero disculparme nuevamente con todos ustedes, cometí el peor error de mi vida", añade.

"Lo siento mucho y de verdad, Tammy es oro, y por errores míos perdí todo", concluyó en su mensaje Omar.

Sin embargo, el mensaje de Omar no ha sido bien recibido, ya que los usuarios señalan que las disculpas son hacia los seguidores y no hacia Tammy. "Y recuerden, él solo está arrepentido porque Tammy se enteró", señala una usuaria.