'No te vayas, Rober', Florinda Meza recuerda cómo fueron los últimos días de Chespirito

Florinda Meza dio una entrevista donde reveló varios detalles desconocidos sobre "El Chavo del 8". Entre ellos hizo referencia al hecho de que el programa ya no se transmita por Televisa. Es que durante años se dijo que era por su culpa que lo hubieran sacado del aire. "Hay un rumor que me resulta doloroso", aclaró de entrada.

Fue ahí cuando Florinda Meza sostuvo que muchos "dicen que yo soy la culpable de que sacaran los programas, ese rumor me duele mucho, primero, porque no es verdad, pero por lo que más me duele es por la falta de inteligencia". De esta manera, dejó en claro que incluso a ella no le conviene económicamente que se haya dejado de emitir.

¿Cómo fueron los últimos minutos con vida de "Chespirito"?

Sin embargo, esto no fue lo único que dijo Florinda Meza. Ella también llegó a hablar sobre su marido. Hasta llegó a dar varios detalles de cómo fueron sus últimos segundos de vida y a señalar que fue ella misma quien trató de reanimarlo mientras moría en sus brazos. "Él estaba muriendo. Yo veía que exhalaba, pero sonriendo y mirando", expresó movilizada.

Florinda Meza agregó que ese día ella veía como "Chespirito" "exhalaba y me tuvo que caer el veinte de que moría... Empecé a darle masaje, porque cuando estuve trabajando en cardiología me enseñaron muchas cosas, y volvió a respirar. Y siguió así, y yo nada más decía 'No Rober, no te vayas, vive, no te vayas, Rober'".

Además recordó otro momento que la hizo emocionar hasta las lágrimas mientras se despedía de Roberto Gómez Bolaños, "Chespirito". Es que fue en el momento en el que el comediante dio su último suspiro cuando los perros comenzaron a aullar. Para Florinda Meza sus mascotas se dieron cuenta de lo que pasaba y también lloraron la partida del cómico.