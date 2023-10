No soy peruano, soy lagunero: Roberto Ballesteros

Si alguna persona busca al actor Roberto Ballesteros en Google le aparecerá en sitios como Wikipedia que nació en Perú y que incluso tiene familia allá, algo que es totalmente falso, según aclaró en entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón.

Roberto es ni más ni menos que lagunero y se une a la lista de actores destacables de la región como Humberto Zurita, la fallecida Carmen Salinas, Raúl Méndez, Carlos Ferro o Markin López.

"No soy peruano, no sé de dónde sacaron eso, estaría orgulloso de serlo porque a final de cuentas somos latinos, pero no. La bronca es que te metes en Wikipedia y ahí sale que supuestamente nací en Perú, ya he intentado cambiarlo y se lo pasan por el arco del triunfo.

"Yo nací en Torreón hace muchos años y crecí en la Ciudad de México, en la Colonia del Valle. Empecé a prepararme como actor desde jovencito en la universidad, en Bellas Artes; desde siempre me gustaba el teatro, la actuación", dijo.

Bastante orgulloso de ser lagunero, el histrión dio más detalles de su nacimiento en esta región, a la cual le echó bastantes piropos.

"Torreón es una ciudad pujante y progresista. Nací en 1952 en la calle Blanco en el centro de la región cuando la ciudad empezó a levantar mucho dinero. Fue la primera ciudad en tener lámparas de mercurio en todo el país. En verdad que me siento orgulloso de ser de allá, los laguneros somos amables, alegres, sinceros y dicharacheros".

Roberto se mostró contento por los resultados que logró la telenovela Vencer la culpa de Rosy Ocampo que recién terminó y en donde encarnó al villano "Everardo".

"Estuvo hermoso este personaje, ha sido un bombón en mi carrera. Lo vimos muy retorcido y enfermo, pero este tipo de personajes, para un actor, son para disfrutarse porque mueven la sensibilidad y las fibras emocionales de la gente", manifestó.

El artista agradeció la oportunidad que Rosy Ocampo le brindó al ser parte de la saga de Vencer, que le ha dado un cúmulo de satisfacciones a la productora.

"Rosy es una excelente profesional. Es muy sensible. A los actores nos trata muy bien. Todo el equipo de producción fue muy amable conmigo y eso logra que seamos mejores personas".

LARGA TRAYECTORIA

Personajes. Sí le gusta interpretar al villano.

En dicho melodrama, Roberto tuvo una mayor interacción con María Sorté pues su rol, "Amanda Cardenal", fungía como esposa de "Everardo".

"A María la conozco desde hace muchos años. Si mi memoria no me falla, apenas coincidimos en una novela. Tuvimos mucha química. Creo que todos los actores que participaron lo hicieron muy bien, cada uno tuvo su propio peso escénico".

Roberto Ballesteros no se puede quejar, y es que su talento lo ha llevado a ser parte del elenco de decenas de películas, novelas, series unitarios y obras de teatro.

"Me siento satisfecho. Este es un proceso de vida. Nadie es mejor que nadie. Empecé muy joven, el Don Raúl Araiza me invitó a hacer una serie llamada Muñeca rota con Dulce y luego vinieron novelas como Amalia Batista, Vivir un poco o Pobre juventud."

"Estoy agradecido con Dios, que te inviten a trabajar es maravilloso. Para que a uno le abran las puertas, tiene que ser correcto, respetuoso, ser perseverante y tener una buena actitud", contó.

A lo largo de su extensa trayectoria, Roberto ha hecho una gran cantidad de villanos, algo que nunca le ha molestado, al contrario, lo ha disfrutado.

"Los malos son personajes muy fuertes y sí me gustan, pero también he hecho personajes de comedia. He logrado ser versátil. El ejercicio en el teatro te permite descubrir e interpretar lo que sea".

Además de la actuación, Ballesteros informó que también ha experimentado como director y productor.

"En teatro acabo de producir Cada loco con su karma; habla del miedo, de la culpa, del rencor. Es un psicodrama, donde el público ve la posibilidad de ser una mejor persona a través de algo entretenido, no de algo sufrido. La vida es para vivirse al instante".

En ese sentido, Roberto Ballesteros recomendó a todo aquel que esté leyendo su entrevista que disfrute siempre su presente.

"Si vives en el pasado, vives en depresión; si vives en el futuro, vives con ansiedad. Vivir en el presente genera tranquilidad. Lo bueno y lo malo ya pasaron y el futuro se irá presentando en la manera en la que uno se sienta bien".

Telenovela. Participó en Vencer la culpa.

Trayectoria

Tan solo en novelas ha figurado en:

*Hasta el fin del mundo

*Qué bonito amor

*La esposa virgen

*Amarte es mi pecado

*Niña amada mía

*Sin pecado concebido

*Rosa salvaje

*Quinceañera

*María Mercedes

*La pícara soñadora

*Colorina

*Amalia Batista