'No soy bióloga, pero sí famosa', Thalia presume haber llegado a Harvard

Thalía es una de las artistas más famosas del país, aunque hace años vive en Estados Unidos. Diva de las telenovelas, volcó después su carrera hacia la música y desde allí ha creado muchos éxitos y también ha hecho colaboraciones muy conocidas con otros cantantes.

Y justamente ese éxito le hizo ganar mucho dinero, pero que supo invertir en otros negocios. La cantante no esconde los lujos con los que vive, y es sabido que las marcas más importantes se agolpan para que luzca sus prendas, según ha mostrado en Instagram más de una vez.

Ese fue uno de los motivos de la visita de Thalía a la Universidad de Harvard para ser parte del panel de expositores de la Conferencia de Negocios de América Latina 2023. La cantante fue la encargada de cerrar este evento y eso la emocionó mucho. Incluso compartió en las redes sociales su alegría por participar y el camino hacia el evento. "Bellezas mías, yo ya voy en camino a Harvard, estoy aquí estudiando mis facts, muy contenta y emocionada", agregó.

Hay que decir que Thalía ha logrado hacer de su nombre toda una marca sobre la cual giran todo tipo de productos y proyectos. Así es como cuenta con una línea de ropa y zapatos, productos de belleza y ha hecho que la artista haya logrado destacarse. La exposición la dio desde su faceta como mujer de negocios y sus estrategias para llevar a la cima sus marcas, demostrando que detrás de la actriz y cantante, hay una gran empresaria.

Pero lo más emotivo para sus fanáticos fue el recuerdo de su padre. "Mi padre murió cuando yo tenía seis años, recuerdo muy poco de él, pero de lo que sí me acuerdo es haber pasado horas en su laboratorio hablando de biología. Él me decía: ‘Algún día serás una gran bióloga muy famosa, e irás a Harvard a estudiar’ y bueno, no soy bióloga, pero sí soy famosa y fui a #Harvard como empresaria", expresó Thalía en las redes sociales. "¡Te lo dedico, papá!", agregó y al mismo tiempo agradeció la invitación.