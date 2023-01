'No seas hipócrita', Bárbara de Regil se lanza contra el 'hate', pero le recuerdan tuit homofóbico

Bárbara de Regil asegura que ella no escribió un tuit que los usuarios en redes califican como homofóbico y que la actriz habría borrado; la protagonista de "Rosario Tijeras" prefiere hablar en contra del hate que le están tirando por este mensaje y asegura que si bien antes le hubieran afectado los ataques, ahora no es así.

En ll mensaje, que presuntamente De Regil habría escrito el 18 de enero, opina que es mejor tener una conversación con personas heterosexuales que homosexuales, pues las primeras son más interesantes, ya que, según ella, se pueden hablar de más temas.

"Con los gays sólo puede platicar sobre dragas, travestis y cantantes pop. Con los heteros, puedes platicar de arte, música, ciencias sociales, política, astronomía, medicina, etcétera. Mucho mejor compañía los heteros", se lee en el mensaje que ya no aparece en sus redes.

A través de un estado que colgó en Instagram, la actriz, que cuenta con más de 8 millones de seguidores en esa red social, respondió un comentario en el que la llamaron "asquerosa", y mencionó que ella no había escrito ese mensaje, pero no explicó cómo es que apareció en su Twitter y por qué después ya no estaba.

Tachan de "hipócrita" a Bárbara de Regil

A pesar de que Bárbara de Regil tiene fijado en su Twitter una reflexión sobre el hate (odio) y cómo evitarlo, cibernautas la tachan de hipócrita y le comentan con el tuit homofóbico que habría publicado hace unos días.

(FOTO: ESPECIAL)

Aunque Bárbara ha dicho en muchas ocasiones que se enfoca en la vibra positiva y no en las críticas, sí se ha dado el tiempo para responderle a algunos cibernautas; en su publicación sobre el hate, asegura que quienes la atacan lo hacen porque a ellos también los han atacado.

"Viven en un círculo que por lo que veo no pueden romper, y necesitan sentir que rompen a los demás, como los rompieron a ellos toda su vida; explico aquí con imagen".

Bárbara de Regil ha dado de qué hablar en muchas ocasiones precisamente por sus opiniones en redes sociales.