'No se vale que le hagan bullying a los discapacitados', dice diputado Javier Borrego tras incidente con su pantalón

El diputado federal Javier Borrego Adame ofreció una rueda de prensa para aclarar lo que sucedió con el incidente que le ocurrió en un evento público, donde se le cae el pantalón y anticipó que promoverá una iniciativa de ley por del respeto a los discapacitados, pues no se vale que le hagan “bullying” a esas personas, especialmente hizo el llamado a los medios de comunicación quienes difundieron la noticia.

El legislador por Distrito 02 de Coahuila, que abarca los municipios de San Pedro de las Colonias y Francisco I. Madero, abordó el tema, ya que dijo que los ciudadanos merecen una explicación y dejar en claro que los derechos de un discapacitado se deben de respetar y sobre todo cuando hay familias de por medio.

Aclaró que pese, aún estando enfermo de la columna, apoyó en las actividades al senador Armando Guadiana en su campaña para la gubernatura del estado, así como a los candidatos a diputados.

“Estando todavía, como quien dice, incapacitado, pero siempre apoyando el tema que nos ocupa, la Cuarta Transformación, anduve trabajando con el senador en su campaña ya con un andador y estuve trabajando con los candidatos a diputados para que pudiéramos ganar el Congreso del Estado de Coahuila y desgraciadamente ni una cosa se nos dio, pero estuvimos haciendo la chamba en todo el estado y estuve en reuniones en donde estuvo mi presidente del partido, Mario Delgado, allá en Coahuila y en la misma situación, siempre trabajando a favor por mi partido y del proyecto en Coahuila porque queríamos que Coahuila fuera también de Morena pero desgraciadamente las cosas no se nos dieron”.

Borrego dijo que al terminar la campaña decidió someterse a la intervención quirúrgica y el 7 de junio entró al quirófano en un hospital de Monterrey, Nuevo León, pero la cirugía se complicó y regresó el 18 de junio al hospital por una infección en la columna, días después lo dieron de alta los médicos e inició su recuperación, pero al poco tiempo se reincorporó a las actividades legislativas y de su partido.

“Siempre pensando en mi responsabilidad como legislador del Distrito 02 de Coahuila vuelvo otra vez a incorporarme a los trabajos de Morena para servir a mi estado, a mi distrito y sobre todo a mi partido y al proyecto de la Cuarta Transformación, de mi presidente de la República y tristemente puedo decir que tuve un problema por la bajada de peso por la operación de la columna y me ocurrió el percance que muchos medios difundieron a nivel nacional, en mi estado, incluso en Estados Unidos llegó la nota”, explicó.

Borrego Adame platicó que cuando se levantó para ofrecer el discurso en el cierre de un evento se le cayó el pantalón, pues porta una faja, por la operación de la columna y repitió que debido al peso que perdió, dada su condición, se le aflojó la faja, la cual se cae junto con la prenda de vestir.

“Fue un acto que a cualquiera le puede haber sucedido, sin embargo, los medios de mi estado se dieron a la tarea de hacerme ‘bullying’ y ahí es donde yo quiero hacer la aclaración de que a mí ya me lo hicieron y no se vale, porque mi familia sufrió la vergüenza y muchos de sus amigos cercanos o parientes les estuvieron llamando (a sus hijos) por el ridículo que había hecho su papá, el diputado federal creo y estoy seguro que debemos de respetar a los discapacitados, yo soy un discapacitado que no tengo más que un mes y algo operado”.

“Yo quiero pedirle a todos los medios de comunicación, a la gente que en un momento dado puede tener un tema como el de un servidor que se le respete, no creo que sea justo que un discapacitado se le haga bullying, es una falta de respeto para cualquier persona enferma, con lo mío no pasa nada, gracias a Dios que el mal que me hicieron para un servidor no es tanto, pero para mi familia desgraciadamente sí, pero yo lo veo como algo que cualquiera le hubiera pasado, pero en lo que no estoy de acuerdo es que hagan bullying de un discapacitado y en ese sentido hago un llamado a todos los medios de comunicación a que se respeten esos temas cuando llegan a suceder?

El diputado manifestó que sus compañeros legisladores se solidarizaron con él por el desafortunado incidente, incluso le regalaron unos tirantes para sostener su pantalón, pero repitió que para garantizar el respeto a los discapacitados promovería una iniciativa.

“Tenemos que sacar en la Cámara de Diputados una iniciativa donde verdaderamente se castigue a quien haga ‘bullying’ de la gente discapacitada y eso en un servidor va a trabajar, porque no quiero que ningún ciudadano pase por lo que yo pasé”.