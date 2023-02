¡No se queda callada! Laura Zapata opina de la supuesta infidelidad de Tommy Mottola a Thalía

Laura Zapata fue cuestionada acerca de la reciente versión que aseguraba que Thalía, su media hermana, había sufrido una infidelidad de Tommy Mottola quien, supuestamente, habría sostenido un romance en secreto con la cantante peruana Leslie Shaw y, aunque la actriz no tiene una buena relación con su hermana, expresó que ella cree que el supuesto engaño no es más que una mentira.

El pasado viernes, la noticia de que el productor musical le había sido infiel a Thalía, tras 22 años de matrimonio, conmocionó al mundo del espectáculo, debido a que a lo largo de su relación han demostrado ser una de las parejas más estables del medio, sin importar la diferencia de edad que hay entre ellos, pues la cantante mexicana es 23 años más joven que su marido.

Pero la noticia no quedó ahí, sino que Rauli, la influencer que, a través de su canal "Puro chisme", dio a conocer el supuesto engaño, también dio nombres y aseguró que había sido Leslie Shaw, una cantante peruana con la que Thalía colaboró en 2020, con la que Mottola había sostenido un romance, sin embargo, Shaw no dejó pasar mucho tiempo para desmentir dichas versiones, pues la joven no sólo está en una relación, sino que se encuentra comprometida.

Y aunque, por decirlo de alguna manera, las aguas ya se han calmado en torno a Thalía y Mottola, "Venga la alegría", le preguntó a Laura Zapata qué opinaba acerca del tema pues, si bien, en este momento, ya no es cercana a la cantante, la actriz sí llegó a ser testigo de la relación que sostiene con el productor.

De hecho, Zapata fue captada cuando llegaba al Aeropuerto de la CDMX, pues la villana de las telenovelas está por emprender un viaje a Bogotá, Colombia, para formar parte de un nuevo reality show y fue, en ese momento, cuando la prensa la abordó para preguntarle del posible problema marital que está atravesando la intérprete de "Amor a la mexicana".

"Ay no sé, mi amor… ahora sí que 'vete tú a saber'. A lo mejor, una de las cuatro patas de una cama dio la noticia, no sé… no, no, no. No creo, mi amor, yo no creo", respondió.

A propósito de Thalía, la prensa aprovechó para preguntarle a Zapata si, durante esos días ha entrado en comunicación con la artista, a lo que la actriz contestó tajante al decir que no, pues no es la primera vez que aclara que entre ella y su hermana ya no existe no sólo comunicación, sino ningún tiempo de relación familiar.

"Rompí la comunicación (…) Yo creo que las hermanas se tienen que cuidar, querer, proteger y ayudar, entonces no me sentí ni querida, ni protegida, ni cuidada", confesó.

De hecho, durante su participación en "Siempre divas", Zapata llegó a confiar que la relación que sostenía con sus hermanas se fracturó cuando fue secuestrada, en 2002, pues su familia llegó a especular que todo había sido fraguado por la actriz y los perpetradores del delito para sacar provecho de la fortuna de Mottola, a la hora que se pagara el rescate, situación que la afecto gravemente emocionalmente. Más tarde, cuando la mayoría de sus hermanas, a excepción de Thalía, se deslinaron de los cuidados de su abuelita Eva Mange, dejándola sola con toda la responsabilidad, Zapata tomó la decisión de romper todo vínculo con ellas.