No se cumple con número de policías, presupuesto no alcanza: alcalde de Matamoros

Aunque se han superado las metas en la contratación de policías, no se alcanza el número que sugiere el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), además que el presupuesto tampoco alcanza, tras la eliminación del Fortaseg, afirmó el alcalde de Matamoros, Miguel Ángel Ramírez López.

Mencionó que recibió una corporación de 48 elementos y actualmente se cuenta con alrededor de 90, incluso en lo que va del año se han contratado 35 agentes, cuando la meta fue integrar 20, pero reconoció que hay bajas, las cuales varían mensualmente, pues hay ocasiones que se van hasta cinco agentes, porque deciden renunciar o debido a que no aprobaron los exámenes de control o confianza.

El estándar mínimo establecido en el Modelo Óptimo de la Función Policial del gobierno federal es de 1.8 policías por cada 1,000 habitantes y de acuerdo al Censo de Población y Vivienda, al 2020 el municipio de Matamoros tiene 118 mil 337 habitantes, por lo que debe contar con al menos 212 policías.

"No se tiene una constante o una media sobre cuántas bajas se han dado, pero nos ha permitido guardar un estado de fuerza importante del municipio, aunque digo estamos lejos todavía muy lejos para completar la media nacional, no nada más en la contratación, sino en temas presupuestales porque no me alcanzaría el Fondo de Fortalecimiento Municipal, para mantener o estar a lo que se requiere y por el número de habitantes".

Ramírez López repitió que completar el número policías de acuerdo a la población es prácticamente imposible en el corto o mediano plazo por temas presupuestales, ya que antes se contaba con el Fondo de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg) y se juntaba una bolsa de más de 12 millones de pesos, de los cuales el Municipio aportaba alrededor de 2.5 millones para la homologación de sueldos, aunque dijo que durante unos 12 años no se reflejaba un aumento como tal, ya que al recibir ese recurso se les entrega en el mes de marzo una especie de subsidio, pero luego el sueldo quedaba igual.

Aseguró que, actualmente se les otorgó un aumento del 10 por ciento anual; es decir, ahora los policías ganan 20 por ciento más y el que menos gana son 4 mil 800 pesos por quincena y el de mayor rango percibe de 12 a 13 mil pesos quincenales, dependiendo de la antigüedad, la responsabilidad o el rango que ocupa.

Respecto al parque vehicular y equipamiento, el alcalde declaró que, se han invertido 2.5 millones de pesos en fornituras, armas, uniformes y demás herramientas de trabajo; en tanto que en el parque vehicular, recientemente se adquirieron cuatro vehículos para el Departamento de Tránsito y Vialidad y seis motocicletas y junto con Comisión de Protección Ciudadana se cuenta con 37 unidades, cifra que dijo es "óptima" para las funciones de la corporación.

Por último, el edil manifestó que, Matamoros es de los municipios con baja incidencia delictiva y una herramienta muy importante para mantenerse con esos indicadores son los Comités Ciudadanos, pues actualmente se cuenta con 170 grupos de WhatsApp, en los cuales se tienen agregados 2 mil 700 ciudadanos, que se pueden considerar como vigilantes o policías sin uniforme.