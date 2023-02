'No sé cómo no había ido a Torreón', dijo Alejandro Sanz la primera vez que visitó a la Comarca Lagunera

Se llegó el día. La tercera es la vencida, dice un dicho y aplica hoy en el caso de Alejandro Sanz, quien ha vuelto con todo a la región.

El cantante ya arribó a tierras laguneras, atendió a varias fans del club oficial "Piérdete conmigo" que le llevaron regalos como flores.

La primera vez que Sanz vino a la Comarca Lagunera fue el 8 de de octubre de 2016, al Coliseo Centenario, luego vino al mismo recinto, donde estará esta noche también, en octubre de 2019.

Antes de que se efectuara su primera vez con los laguneros, Alejandro dio una entrevista exclusiva a El Siglo de Torreón en la que lamentaba no haber venido a la región antes de esa fecha (2016).

(FOTO: ARCHIVO)

"Estoy más que preparado deseando llegar con ustedes, no sé cómo después de 25 años yendo a México no había ido a Torreón, pero bueno vamos a poner remedio a ese error", comentó esa vez.

En la misma charla, el español mencionó que tiene algo de sangre mexicana.

"Tengo algo de sangre mexicana me lo sacaron en un test de ADN que me hicieron hace poco, ahora comprendo que ese gran amor que siento por México no era una causalidad".

Esta noche se espera un lleno total en el recinto, por lo que si asistirá, se recomienda llegar temprano.

(FOTO: ARCHIVO)