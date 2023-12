No salió el nuevo decreto para autos 'chocolate'

El Diario Oficial de la Federación (DOF) no publicó la modificación al decreto que había anunciado el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para la regularización de automóviles de procedencia extranjera fabricados en Europa y Asia.

Alejandro Pérez Fernández, coordinador del módulo de Repuve Frontera, ubicado en el Aeropuerto Internacional Venustiano Carranza, dijo que se esperaba que para este viernes fuera publicada la ordenanza que establecería las reglas de operación.

Explicó que no todos los vehículos cuyo número de serie comienza con letra serán sujetos a regularización.

Explicó que sólo algunos podrán ser incluidos en el beneficio del decreto de importación permanente de unidades automotrices de procedencia extranjera.

Sin embargo, no fue publicado y no es posible regularizar automóviles fabricados en Europa o Asia aún, pues el sistema no los acepta y se desconoce cuáles pasarán y cuáles serán rechazados.

Dijo que es cuestión de horas o quizá un día para que aparezca la reforma al decreto publicada en la gaceta oficial de la Federación.

Descartó que el mandato puede ser publicado hasta el 31 de diciembre para entrar en vigor el 1 de enero de 2024, pues el anuncio del presidente de la República establecía que a partir de enero podrían regularizarse los automóviles cuyo título su número de serie inicie con letra.