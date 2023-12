No respetan al vecino; ¡ya basta!, arrestarán a ruidosos en Coahuila

Son las cuatro y media de la madrugada y Leticia que entra a trabajar a las ocho de la mañana no ha podido dormir. Su vecino empezó con su música a todo volumen desde las ocho de la noche y cada fin de semana es lo mismo, pese a los reportes hechos a la autoridad.

Legisladores de Coahuila, en su más reciente sesión, aprobaron el arresto de hasta por 36 horas de los llamados vecinos ruidosos y sólo falta su publicación en el Diario Oficial para proceder a su ejecución.

El elevado número de los llamados vecinos fiesteros y ruidosos, y de propietarios de negocios que están en la creencia de que con la música a todo volumen sus ventas se incrementarán, y el nulo respeto a la paz y tranquilidad de los vecinos, llevaron al Congreso de Coahuila a endurecer la ley y aprobar el encarcelamiento de quienes no hagan caso al llamado de la autoridad.

Javier de Santiago, ciudadano común, defensor de las buenas costumbres, principalmente del respeto a las reglas de convivencia básica y al derecho de las personas, califica de acertada esta iniciativa… "ojalá que no se trate de una ley más que es buena y necesaria, pero que no se aplica, ojalá y no sea "letra muerta", sostiene.

MÚSICA PARA TODOS… AUNQUE NO QUIERAN

Son las cuatro y media de la mañana y las familias del Circuito Administración en la colonia Villas Universidad, no han podido dormir porque una vez más el vecino del sector tiene la música a todo volumen.

Al decir de los afectados, el problema se presenta cada fin de semana. "Saca su bocina a la calle y empieza con su música al máximo volumen posible a las ocho de la noche y a veces más temprano, mostrando absoluta falta de respeto a la tranquilidad de la gente que trabaja y que quiere descansar", señalan.

Este vecino ruidoso, que al parecer invadió la casa en la que vive, ha sido reportado en múltiples ocasiones y a veces, los policías o inspectores se presentan en el lugar ordenándole le baje al volumen de su aparato, pero se van y a los pocos minutos le vuelve a subir. La mayoría de la gente que vive en el sector trabaja los sábados y algunos hasta los domingos, y se tiene que levantar muy temprano para empezar a arreglarse, pero hace mucho tiempo su descanso no es total y por consecuencia su rendimiento en su fuente de empleo no es el adecuado.

ESTOY EN MI CASA Y NO LE VOY A BAJAR

En la calle Isla Montague de la colonia San Felipe, se ubica una vivienda cuyos moradores convocan cada fin de semana a varios jóvenes. Sacan la bocina a la cochera y con su música en la que abundan las groserías y los insultos, funcionando a todo volumen permanecen en el lugar, a veces hasta el amanecer. Cuando terminan su parranda, se van a sus casas, fuera del sector a descansar sin que nadie los moleste para regresar el próximo fin de semana.

Vecinos del lugar, por supuesto que consideran injusto el comportamiento de estos jóvenes, pero más injusta la postura de tolerancia de la autoridad, a la que se le entera del problema y a veces acuden, pero como en otros casos, se van, y la fiesta continúa.

Cabe destacar que ninguno de los vecinos del sector se atreve a pedirles que le bajen al volumen, ante el temor de tener una respuesta violenta, tomando en cuenta el comportamiento que muestran estas personas, en su mayoría jóvenes.

Por su parte, Leticia que vive en una de las cerradas de la colonia Residencial del Norte, ya de plano se dio por vencida. "El vecino es una persona muy violenta, ya ha habido problemas, ya ha venido la policía, ya pasó de todo y el problema no se resuelve", relata la vecina.

"Este vecino ruidoso sabe perfectamente que tenemos que levantarnos muy temprano para ir a trabajar, pero no le importa. Saca su bocina al frente de su casa, se pone a tomar hasta de manera retadora y…como nadie quiere problemas, el problema ya tiene años".

"A veces le bajan al volumen como a las 11:30 y piensas que por fin comprendieron que deben respetar el descanso de la gente, pero no, como a la una de la mañana empiezan con su karaoke, a risa y risa y hasta la mañana en que todos se van, porque nadie es de aquí de la colonia, en estos días, se entiende, porque son festivos, pero durante todo el año, está canijo", dice Mariano vecino de la Calle Universal en la colonia La Dalia.

El Siglo de Torreón documentó los casos citados y otros más registrados en colonias periféricas, donde definitivamente el actuar de las autoridades es más riesgoso, pero la necesidad de descanso de la gente es igual de necesaria.

SERÁN ARRESTADOS HASTA POR 36 HORAS: CONGRESO

El 16 de octubre 2023, la diputada Mayra Lucila Valdés González, expuso en el Congreso de Coahuila la iniciativa de reforma constitucional al artículo 172 de la Constitución local: "El ruido o contaminación acústica es problema de salud psíquica y física con efectos negativos en las personas y el medio ambiente".

Sin embargo, añade el documento, las sociedades modernas parecen no percatarse de su gravedad que se refleja en trastornos del sueño, enfermedades cardiovasculares, cardiopatía isquémica, problemas cognitivos y de la digestión, riesgo de impacto negativo en el desarrollo del feto, estado de tensión y de enojo, entre muchos más.

En promedio, en Saltillo cada día 20 personas se quejan del ruido excesivo que proviene de domicilios, centros nocturnos, construcciones y otras fuentes fijas.

En Torreón, más de 200 quejas se reciben cada fin de semana dentro del Programa "Antiruido", informa el jefe de Inspección y Verificación, Raúl Rodríguez, se cita en el documento.

En entrevista con la legisladora, declaró que parte de la iniciativa surge de los problemas presentados en la zona Norte de Saltillo, centros y restaurantes bar. Pero, además, otros negocios como carnicerías y fruterías, entre otros que sacan sus bocinas y las hacen funcionar a todo volumen, pensando equivocadamente que así sus ventas se van a incrementar…imagínate a las familias que viven cerca, señala la diputada.

Coahuila, Jalisco y Veracruz, son los únicos estados de la nación, con esta Ley que, con el arresto, procede contra los ruidosos, pretendiendo así regular un problema que ya está fuera de control por el mal uso que se les da a las bocinas por parte de gente que no respeta. Este proceder será publicado en unos días más en el Diario Oficial para su posterior aplicación en beneficio de la sociedad, advierte Mayra Lucila.

OJALÁ Y NO SE CONVIERTA EN "LETRA MUERTA"

Para el ciudadano Javier de Santiago, un defensor del derecho humano, quien ha puesto en juego hasta su vida, en sus intervenciones directas con la gente, la ley recién aprobada representa un enorme beneficio a las personas que tienen la mala fortuna de tener a un vecino ruidoso, de quien muchas veces se piensa "si quiere escuchar música a todo volumen, pues que se ponga audífonos", sostiene.

Javier, en una ocasión en que caminaba por Paseo de La Rosita, recuerda, se atrevió a decirle al conductor de una camioneta nueva y ostentosa, que estaba invadiendo la zona peatonal, provocando la ira del sujeto quien sacó una pistola al tiempo que le preguntaba "y qué, ¿eres agente vial o qué?".

Mira, en Coahuila hay muchas leyes muy buenas y muy necesarias, pero, aunque no quiera decirlo, no se cumplen…ese es el problema más grave de nuestro Estado, la impunidad, yo estoy seguro de que, si con esta nueva ley meten al bote a dos, tres, el resto le va a bajar a su música.