'No quiero ser solo la amiga gorda', Barbie Ferreira revela el porqué dejó Euphoria

Barbie Ferreira rompió el silencio y reveló de una vez por todas las razones del porqué abandonó Euphoria, una de las series más exitosas de HBO Max.

Fue al terminar la segunda temporada cuando se dio a conocer que Barbie Ferreira dejaría la producción de manera definitiva, tras esto, se comenzó a esparcir el rumor que aseguraba que la también modelo había tenido ciertos problemas con Sam Levinson, el creador de la serie.

Ahora, durante una entrevista en Armchair Expert con Dan Shepard la joven explicó la verdad de su salida, revelando que todos aquellos rumores de enemistad con Sam eran una total mentira.

"Cuando la gente me pregunta sobre la segunda temporada, piensan que fui una especie de víctima y tengo que decirles que no, que todo está bien, lo prometo", comentó Ferreira.

(FOTO: ESPECIAL)

La actriz contó que su salida no tenía nada que ver con una pelea, sino que más bien fue una "decisión mutua" entre el equipo y ella, esto debido a que ya no sentían que 'Kat' tuviera tanta continuidad en la serie.

"Siento que con la segunda temporada y ciertos partes de ella, hubo una especie de lucha entre Sam y yo, una lucha para encontrar la manera de darle continuidad (a mi personaje). No creo que hubiera un lugar al que pudiera ir. Simplemente, no creo que hubiera encajado en la serie".

Barbie comentó que ella no quería que 'Kat' se volviera solo la "amiga gorda": "No sabía si lo que pasaría le haría justicia, y ambas partes queríamos que no terminara siendo la mejor amiga gorda. No quiero interpretar eso, y ellos tampoco".

(FOTO: ESPECIAL)

Al finalizar, la actriz comentó que Sam escribía sobre personajes con los que se sentía relacionado y 'Kat' posiblemente no era uno de ellas:

"Sam escribe cosas con las que se relaciona. Y no creo que se relacione con ella. Me gusta Kat, así que tengo que seguir mi propio camino. Al principio, yo estaba como: 'Oh, dios mío, soy un fracaso. Soy una perdedora".

A pesar de esto, Barbie sintió que haberse ido fue una decisión buena: "En realidad se sintió bien pensar: 'bueno, ya no me preocuparé ni nos preocuparemos por esto porque es agotador", afirmó.