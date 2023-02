'No quiere saber de nada de mi', por comentario, Yuridia no tolera a Pati Chapoy

En un encuentro con el 'Escorpión Dorado', Pati Chapoy habló sobre la enemistad que habría entre ella y Yuridia, la cual habría comenzado desde hace muchos años, provocando que la cantante no quiera ningún tipo de interacción entre ella y el programa de Ventaneando.

Fue hace un par de años cuando Yuridia saltó a la fama luego de haber quedado en el segundo lugar en La Academia, concurso en donde logró demostrar el increíble talento que tenía.

En ese entonces, Pati había lanzado un comentario bastante desagradable para ella, lo que provocó que su relación con Yuridia se quebrara.

“No somos amigas, pero yo la admiro mucho", admitió la conductora para el programa de Alex Montiel. "El asunto es que cuando salió a la academia estaba muy pasada de peso y entonces siempre comentamos en el programa que era tremenda cantante, que nadie como ella, pero que estaba gorda".

Tras este comentario, la relación entre Pati Chapoy y la cantante no fue la mejor, a tal grado de que fueron vetados de todos sus encuentros, algo que hasta el día de hoy sigue sucediendo y Yuridia huye de sus cámaras.

"Pues hasta el día de hoy no acepta el micrófono de Ventaneando, no nos da entrevista, no quiere ni saber obviamente de mí, ni de la gente de Ventaneando, ya los vetó", finalizó.