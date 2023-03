Ayer se reportaron otras dos peleas protagonizadas por estudiantes de nivel básico en Gómez Palacio. Una de ellas, ocurrió en el salón de clases de una secundaria. El maestro salió un momento al baño y fue cuando los alumnos se agarraron a golpes, por lo que se brindó atención médica y se llamó a los padres y madres de familia.

El subsecretario de Educación en La Laguna de Durango, Fernando Ulises Adame de León, dijo que "no vamos a dejar que las cosas nos rebasen" y agregó que los conflictos estudiantiles no son exclusivos de la región, pues ya se han presentado en otras partes del país y del mundo. "Pero nosotros no queremos que se vuelva costumbre aquí", subrayó.

El funcionario mencionó que ya solicitaron apoyo al Ejército Mexicano para impartir pláticas en las escuelas y reforzar los valores.

Además, se convocó a los Comités de Seguridad Escolar para intensificar acciones encaminadas a la prevención y atención de incidentes que pongan en riesgo la integridad de los alumnos.

Añadió que "los directores (de las escuelas) deben tomar más en serio su papel y estar más pendientes, los equipos de los psicólogos tienen que estar preparados, las tutorías tienen que estar listas, tenemos que sacar todos los elementos disponibles en la Subsecretaría para disuadir.

Necesitamos poner orden, terminar con esto y que deje de convertirse en una moda", expuso.

En años anteriores, la Secretaría de Educación del Estado de Durango (SEED) elaboró el Protocolo para la Detección, Prevención y Actuación en casos de Abuso Sexual, Acoso Escolar, maltrato infantil y mochila segura.

Este tenía el fin de dar a conocer a los docentes, directivos, personal de apoyo, padres y madres de familia y tutores legales, una manera de conducirse ante una situación de riesgo para el alumnado dentro o fuera del entorno escolar, así como unificar criterios que les permitan anteponer el interés superior de la niñez y los adolescentes y generar condiciones propicias para el desarrollo de habilidades, tanto sociales como académicas, para el estudiante.

Hoy en día, se desconoce si este protocolo sigue vigente o si ha sufrido alguna actualización.

En redes

Peleas en La Laguna de Durango.

* En la última semana, se han difundido varios videos en redes sociales, en los que se puede observar a estudiantes de La Laguna protagonizando fuertes peleas en el lecho seco del río Nazas, al término de las clases.

* En las imágenes se observa que otros alumnos graban las riñas con sus teléfonos celulares, se ríen y dicen palabras altisonantes. En uno de los videos, incluso se puede apreciar que un joven sujeta del cuello a otro menor que está hincado.

* En el año, han sido varias escuelas involucradas.