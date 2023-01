NO PUEDEN CON CHIVAS

- Las Guerreras no supieron conservar la ventaja en el marcador y fueron derrotadas 2-1 anoche por las Chivas, en duelo de la fecha 3.

Un gol antes del cuarto de hora de partido, marcado por Alexia Villanueva, puso adelante al Santos Laguna Femenil, pero en la misma parte inicial, el Rebaño Sagrado respondió con un doblete de "Licha" Cervantes, para sentenciar el resultado.

En el segundo gol, la pierna de la goleadora tapatía se quedó atorada en el pasto, por lo que tuvo que salir en camilla del partido, con un llanto desgarrador, tomándose su rodilla, en lo que se pronostica como una grave lesión.

El duelo comenzó muy movido, con aproximaciones en ambas porterías. Las primeras en avisar, fueron las locales, mediante un remate de cabeza de la californiana Desarae Félix, que se fue muy por encima del arco tapatío.

Cuando transcurría el minuto 12, un gran servicio de Peraza a Villanueva pudo terminar en gol, pero Alexia no pudo definir de la mejor forma ante la salida de la cancerbera Blanca Félix, por lo que el esférico se fue por un costado.

CAE EL PRIMERO

Pero "Golexia" se reivindicó en menos de un minuto, para volverse a plantar de nueva cuenta ante la arquera del Rebaño Sagrado, pero la delantera santista ya no perdonó y adelantó a las Guerreras con un toque suave al fondo de las redes.

La anotación albiverde, hizo despertar a las rojiblancas, que anoche vistieron en celeste, por lo que dominaron el juego y se hicieron del balón, sin prestarlo a las anfitrionas, que no encontraban la manera, de quitarse la insistencia visitante.

En su primera intervención, Alicia Cervantes la mandó guardar, pero estaba en posición adelantada, cuando la pelota se impactó en la base del poste, por lo que la anotación fue bien anulada, ante la bandera levantada del asistente Josué del Valle.

CERCA EL SEGUNDO

La guardameta Hannia de Ávila, se convirtió en factor favorable para la causa santista, al impedir el empate de manera momentánea. Las locales, tuvieron en los pies de Lia Romero su segundo gol, pero tras un vistoso recorte sobre su rival, reventó la de gajos en el poste.

Mientras se escenificaba el duelo de porras en la tribuna, con una asistencia superior a las mil personas, con la mitad apoyando a las Chivas Rayadas, se soltó la tradicional lluvia lagunera, con una tolvanera que duró bastantes minutos.

Pero apareció Caro Jaramillo por sector derecho para las tapatías, ocasionándole un fuerte dolor de cabeza a la zaga verdiblanca, que no pudo contenerla. Al 32', filtró un pase preciso a "Licha" Cervantes, para que se empatara el marcador.

LE DAN LA VUELTA

El agobio jalisciense persistía, sin que pudieran frenar el ataque por ambas bandas. La segunda anotación cayó en el tiempo de descuento, ante el enojo del técnico santista, que lamentaba en la zona técnica la desatención de su zaga.

Así se fueron al descanso. Para el complemento, llegaron las primeras modificaciones, donde las visitantes lo hicieron de manera obligada, en tanto que las laguneras, fue táctico, al ingresar la "China" Curiel por Lia Romero.

La media cancha del Guadalajara fue más intensa que las anfitrionas, que batallaban para hacerse del esférico. El técnico santista con modificaciones, trató de recuperar el balón, pero poco pudo hacer.

El tercer gol estuvo más cerca de llegar por parte de las tapatías, que el empate de las Guerreras. El partido se tornó accidentado, con una gran cantidad de faltas en varios sectores de la cancha y por consiguiente, comenzaron a aparecer las tarjetas amarillas.

Caro Jaramillo y Adriana Iturbide, no tuvieron la puntería adecuada, por lo que no pudieron ampliar el marcador para las visitantes, ante la desesperación de su técnico Juan Alfaro, por no alcanzar a concretar las claras aproximaciones.

A pesar que se añadieron 7 minutos de descuento, las albiverdes no pudieron siquiera presionar para acercarse al arco rival, por lo que el silbatazo final llegó y la derrota se consumó, quedándose con tres unidades luego de tres jornadas transcurridas.

El próximo viernes por la tarde-noche, en actividad de la cuarta fecha, visitarán al Querétaro en el estadio Olímpico Alameda de aquella céntrica ciudad. Luego, tendrán otro duelo fuera de la Comarca, cuando en la quinta jornada, visiten en Pachuca a las Tuzas, el lunes 6 de febrero.

PUNTOS

suman las Guerreras en el décimo lugar, mientras que Chivas es tercero con nueve.