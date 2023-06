'No pude votar por mi candidato', dice ciudadana al no aparecer en Lista Nominal

María Herlinda Silva Martínez ayer se disculpó con su candidato a la gubernatura de Coahuila debido a que no pudo votar en la casilla de la sección 1466, que se instaló en la escuela primaria federal "Profra. Evangelina Valdés Dávila" del fraccionamiento Ana de Torreón.

La mujer, de 57 años de edad, arribó a las 8 de la mañana para emitir su sufragio. Llevó su credencial de elector con vigencia hasta 2027 y después de dos horas de hacer fila, finalmente llegó con la funcionaria de casilla, quien después de consultar un par de veces en el cuadernillo, le informó que no estaba inscrita en la Lista Nominal de Electores y que no tenía derecho a votar.

- ¿No la encontraron en la lista?, le preguntó una representante del INE. -No aparezco, le contestó María Herlinda con tono de preocupación.

-Déjeme ver, sí es de esta sección, entonces ¿su apellido es Silva verdad?, vamos para buscarla, le dijo la representante del INE. Nunca la ubicaron y sólo le dijeron que antes de votar debió consultar si aparecía en la lista nominal. La señora dice que desconocía esa información y que tenía sentimientos encontrados, pues no iba a poder hacer valer sus derechos.

"Yo no sabía, como siempre voto aquí pues nunca había tenido problemas. Estoy triste porque no voy a poder votar, mi voto se va a quedar en el aire, ¿quién lo va a agarrar o qué? También siento coraje porque me vine caminando, con el solazo, estuve formada con el calorón y para nada. Decirle a mi candidato que me disculpe, pero pues yo qué puedo hacer, no voy a poder votar por él", comentó mientras se limpiaba el sudor de su rostro, además de que tenía los ojos llorosos.

Aunque no pudo participar en la jornada electoral, María Herlinda dijo que espera que quien resulte ganador para ocupar la gubernatura de Coahuila cumpla con sus promesas de campaña, "pues siempre hablan y hablan y yo no veo que haya oportunidades para los más necesitados, me gustaría que haya mejoras en los sueldos de los trabajadores, en las obras públicas y en la seguridad".

DESTACA AFLUENCIA DE VOTANTES

Como esta mujer, cientos de ciudadanos acudieron desde temprana hora a participar en el proceso electoral local 2023 para renovar la gubernatura de Coahuila y 25 diputaciones. El domingo 4 de junio inició con una copiosa participación ciudadana en las casillas electorales que se instalaron en distintos puntos de Torreón.

En esta ciudad y de acuerdo a la lista nominal del Instituto Nacional Electoral (INE), fueron 538 mil 856 personas las que tenían una cita con las urnas, en 923 casillas básicas, contiguas, extraordinarias y especiales.

En un recorrido que hizo El Siglo de Torreón, se pudo observar a personas que llegaron a formarse desde antes de las 7 de la mañana, sobre todo quienes tenían que acudir a trabajar.

En la casilla 1386, ubicada en el Conalep plantel Torreón, había personas de todas las edades en la fila. Algunas mujeres llegaron con bancos para esperar a que los funcionarios de las mesas directivas de casilla abrieran la sede para empezar con la votación.

En la casilla 1533 de la escuela primaria Luis Donaldo Colosio de la colonia Prados del Oriente, hubo un retraso de unos 20 minutos, debido a que no llegaron dos escrutadores y tuvieron que buscar suplentes entre las y los ciudadanos que se encontraban esperando para emitir su sufragio. Además, algunos representantes de partidos políticos llegaron tarde. Entraron corriendo al plantel educativo mientras los votantes manifestaban su molestia. "¿Para qué se comprometen si no van a llegar a tiempo? Uno aquí está haciendo fila desde temprano, casi creo que madrugamos", dijo una mujer que estaba formada.

Una gran participación se observó en la casilla de la sección 1546, que se instaló en la escuela primaria federal "Antorcha del Saber" de la colonia Valle La Rosita. La gente llegó caminando, en motocicleta, bicicleta, automóviles y transporte público para cumplir con su deber cívico.

Buena participación también se reportó en la casilla 1544, que se habilitó en la secundaria general No. 11 "Salomón Issa Murra" de la colonia Rincón La Merced. En esta sede de votación, hubo algunas inconformidades porque se retrasó la instalación de la casilla.

Pasadas las dos de la tarde, bajó la afluencia de votantes en otros sectores de Torreón como en las colonias Eduardo Guerra, Villa California, La Fuente, Nueva California, Centro y Campestre La Rosita. Para cubrirse de los rayos del sol, las familias que acudieron llevaron sombrillas y gorras. También hubo vendedores ambulantes que ofertaban aguas frescas, pues la temperatura rebasó los 30 grados centígrados y las personas necesitaban hidratarse.

A la par de la apertura de casillas, también se observaron rondines de seguridad por parte de corporaciones policiacas de los tres niveles de gobierno. Además, hubo patrullaje de Tránsito y Vialidad Municipal, ya que había algunas zonas que registraron un importante tráfico vehicular.

Tanto el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme como el alcalde de Torreón, Román Cepeda informaron que durante las primeras horas del día no se registraron incidencias en este municipio.

Baja en Lista

Lista nominal y derecho al voto.

* El INE explica que la Lista Nominal es la relación de ciudadanos que contiene el nombre, dirección, distrito y sección de quienes cuentan con su credencial para votar vigente y están incluidos en el Padrón Electoral.

* Un ciudadano puede ser dado de baja de la Lista Nominal por las siguientes causas: Cuando no obtiene su credencial, a más tardar el día 31 de marzo del segundo año siguiente a aquel en que solicitó alguno de estos trámites: alta, movimiento de actualización al Padrón Electoral, cambio de domicilio, corrección de datos, o reposición de credencial por deterioro.