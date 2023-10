'No por supuesto, porque están muertos': el polémico comentario de López-Gatell sobre fallecidos de Covid-19

Hugo López-Gatell quien aspira a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, ofreció una entrevista en donde fue cuestionado por su gestión durante la pandemia, cuando se desempeñaba como subsecretario de Salud federal.

En su noticiario para Grupo Fórmula, José Cárdenas le cuestiona sobre los deudos de los fallecidos por Covid-19: "de los 40 mil, 50 mil, ¿cuántos fueron en la Ciudad de México?, esos no van a votar por tí".

Ante ello, López-Gatell respondió "no por supuesto, porque están muertos", por lo que rápidamente el periodista aclaró que se refería a los familiares de las personas que murieron en la pandemia.

El clip con ese fragmento de la charla (minuto 1:26:28 en YouTube) circuló entonces en redes sociales, dando lugar a distintas críticas sobre la frase, señalándole una falta de tacto y sensibilidad.

En su intervención, López-Gatell destacó que "uno tiene que hablar de los sufrimientos, de las personas que fallecieron, incluidos mis familiares directos, porque yo también perdí gente, pero también tienen que hablar de los 75 millones de personas que fueron atendidas oportunamente en cada cama de hospital que expandimos durante el proceso".

Al hablar del trabajo gubernamental en la distribución de vacunas y atención hospitalaria, señaló que "el mensaje es ese, Hugo López Gatell está viendo directamente a la cara de la sociedad y se está planteando encabezar la transformación en la Ciudad de México".

Ante la supuesta búsqueda de fuero político a través de la aspiración presidencial, Gatell aclaró: "no me voy a esconder de nada (...) tres años y medio de ataques sistemáticos, mediáticos, políticos y hasta judiciales, no hay nada que sostengan que yo he cometido una falta de este tamaño por dramática que fue la pandemia".

El aspirante a la jefatura de gobierno de la CDMX explicó que las mediciones que toman en cuenta se dan al salir a la calle, con el acercamiento de las personas que le piden alguna foto a agradecer por su vacuna, entre otras cosas.

"Las encuestas hablan directamente, yo respeto, aunque sea una persona que no me quiere, lo respeto, y hay que escucharle, pero no son la mayoría", indicó.

"La narrativa política por motivaciones políticas aprovechaba esa situación legítima de protesta para inclinarla a posiciones que en América Latina las hemos visto asociadas a posiciones golpistas" sostuvo en entrevista ante las críticas en medios y redes sociales por su trabajo como vocero de Salud.