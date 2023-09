No permitirá SNTE cámaras en aulas

"No lo vamos a permitir, definitivamente no, si no, tomaremos las medidas necesarias", advirtió el secretario general de la sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Arturo Díaz González, en relación a la instalación de cámaras de seguridad al interior de las aulas.

Esto luego de que se desatara la polémica en la Secundaria Técnica número 68 en Gómez Palacio, en donde se instalaron una serie de cámaras, tanto en los espacios al aire libre como en las aulas, hecho que molestó a los docentes quienes argumentaron que se vulneraba su derecho a la privacidad.

De acuerdo con el subsecretario de Educación en la región Laguna, Ulises Adame, se giró la instrucción de apagar las cámaras de las aulas y retirar los DVR (grabador de video digital), hecho que generó molestia entre los padres de familia y que motivó a los inconformes a presentar amparos contra tal medida.

De acuerdo con Adame, no solo fue en la Secundaria Técnica 68 donde se presentaron amparos por parte de los padres de familia, sino también en la número 75 y 26, de entre los cuales ya se dio una resolución favorable por parte de un juez a favor de los papás.

"Hay algunas demandas y algunos amparos que ya fueron otorgados por algunos jueces, padres de familia se ampararon en contra de la decisión de nosotros de quitar las cámaras y bueno les es favorable el laudo, les es favorable el amparo entonces nosotros debemos de recibir la instrucción para ver cómo vamos a trabajar y qué implica retomar el tema de las cámaras", dijo Adame de León.

Hasta el momento, la autoridad educativa no ha recibido ninguna notificación.

Por su parte, el secretario general de la sección 35, manifestó su molestia y anunció que los maestros contarán con todo el apoyo del sindicato.

"Con todo apoyaremos a nuestros compañeros porque para eso está el sindicato, para defender sus derechos laborales".

Incluso comentó: "Yo te digo que hay límites, hay límites tanto en la función del padre como del maestro es como si yo maestro quisiera poner al padre una cámara para ver si su hijo hace o no la tarea o cómo se comporta; entonces yo creo que los responsables directamente de las aulas somos nosotros, es violentar las garantías individuales del trabajador", dijo el secretario general.

Calificó como ilegal el hecho de instalar las cámaras en las aulas por lo que dijo que sería un tema que no debería avanzar.

"Nosotros nos oponemos rotundamente a ese tipo de acciones. Que sí haya cámaras afuera de la escuela, en los límites, adelante por seguridad de los niños ahí sí pero dentro de las aulas eso sí no", insistió de forma tajante.