'No pensé que fuera tan feroz', Santiago habla por primera vez tras la agresión de 'El Tiburón' en un Subway

"No pasó por mi mente que este tipo fuera tan salvaje, tan feroz", fueron algunas de las primeras palabras de Santiago, el joven de 15 años que sufrió una golpiza en un Subway de San Luis Potosí por un hombre conocido como "El Tiburón", a quien le pidió que esperara en la fila.

En una entrevista con Humberto Padgett, para el noticiero de Imagen Noticias conducido por el periodista Ciro Goméz Leyva, el joven empleado de la cadena de comida rápida Subway narró los hechos del día en que fue brutalmente agredido por Fernando "N", alias "El Tiburón", ahora prófugo de la justicia.

"Yo ya lo conocía, yo ya lo había tratado antes, y siempre me ha tratado mal. La primera vez que yo lo conocí me pidió que le bajara a la música, de una forma agresiva, grosera, insultándome, a lo cual yo accedo para evitar peleas justamente", narró Santiago.

El día de los hechos, el joven agredido cuenta que "lo primero que yo veo es entrar al cliente de una forma prepotente, ni siquiera quiere que yo lo atienda, me niega el saludo, en lo que manda a su acompañante a que levante el pedido".

Santiago mencionó que cuando salió apresurado a resurtir, "El Tiburón" pareció molestarse y se levantó a insultarlo, posteriormente lo interceptó y lo siguió a la cocina, donde tuvo lugar la agresión.

Admite que "traté o quería de alguna forma tranquilizarlo"; sin embargo, "no me da ni tiempo para hablar, y comienza a agredirme".

Ante el fuerte impacto de los golpes del practicante de artes marciales, Santiago relata que decidió "hacerse bolita", ya que "si yo me dejo, si yo me tiro o hago otra cosa, me rompe una costilla, me sigue golpeando o hasta me sale matando".

Pero los golpes continuaron: "me siguió agrediendo, me amenaza y al final me deja otro golpe que es con el que ya no puedo hacer nada. No pensé que fuera a recibir esto, porque no pasó por mi mente que este tipo fuera a ser tan salvaje, tan feroz", relata el joven agredido en el Subway.

UN 'TIBURÓN' CONFLICTIVO

En otra entrevista, la mamá de Santiago, el joven golpeado, dijo confiar en las autoridades para que el agresor pronto sea detenido y se haga valer todo el peso de la ley sobre el culpable.

Además, se obtuvo el testimonio de uno de los vecinos del también luchador, conocido en su colonia como "el golpeador de la Hummer amarilla", a quien calificaron de agresivo y conflictivo.

"Es una persona reprobable hacia los demás, los humilla... siempre hemos tenido conflictos con él, viene y nos quita las cosas, nos trata mal, con golpes y así", describió el vecino de Fernando "N", alias "El Tiburón", quien no dio su nombre ante la cámara, por miedo a represalias.

BÚSQUEDA INTERNACIONAL

Ayer jueves, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, informó que ya existe una ficha roja contra "El Tiburón" y que, aunado a esto, el ayuntamiento de la ciudad clausuró este 3 de agosto el negocio de autopartes que tenía, porque no contaba con los permisos correspondientes y los que sí tenía eran falsos.

Por su parte, Enrique Galindo, alcalde de San Luis Potosí, declaró que ha sido complicado detener al agresor de Santiago en el Subway, aunque ya está identificado, pero hasta el momento no se ha logrado su localización.