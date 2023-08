No paran las críticas a Karol Sevilla por no apoyar a Emilio Osorio durante su participación en La Casa de los Famosos

La inconformidad del público se desató cuando, este jueves, Galilea Montijo visitó a los cinco finalistas de la casa, para entregarles una sorpresa; se trataba de una serie de cartas escritas por sus seres queridos, donde les refrendaban su apoyo y amor. Y aunque Emilio recibió muchas cartas de su familia, no obtuvo ningún mensaje de Karol, así lo dejó ver cuando Poncho le preguntó si su novia le había escrito algo, pero, al día siguiente, cuando él y Wendy acomodaban sus maletas pues, en ese momento, no se sabía quién abandonaría la casa, por lo que todos tuvieron que empacar sus cosas, el cantante expresó que, en una de las cartas recibidas, su hermana le había expresado que estuviera tranquilo, ya que la relación con Sevilla seguía.

Pero la indecisión de Karol no ha sido indiferente para los fans del "Halcón" que, constantemente, visitan el Instagram de la joven para hacer comentarios alusivos a la falta de apoyo que demostró mientras Emilio formaba parte de la competencia, sobre todo, luego de que Sevilla que, en la actualidad se encuentra trabajando en Perú, dijera a un programa de espectáculos local que, en este momento, se encontraba soltera.

En redes, aconsejan a Emilio que se aleje de Karol

"Emilio no merece tu indiferencia", "Tú no mereces a Emilio", "Para pareja así, mejor solito. Emilio es grande a tu lado", "Demostraste el tipo de persona que eres al no apoyar a Emilio", "Ojalá la deje, Emilio merece más", "Ojalá se encuentra otra chica que lo valore, que no lo esconda", "Le lloverán novias a Emi", "Qué niña tan grosera" y "¿Por qué escondes a Emilio?", son algunos de los comentarios que pueden leerse en las publicaciones de Karol que continúa sin pronunciarse en relación que el acto tuvo dentro de la casa.

Niurka defiende a su nuera

Sin embargo, Niurka, la mamá de Emilio, ha sacado la casta por Karol con quien siempre mantuvo una excelente relación pues, cuando la relación se acabó, la joven llegó a decir que lo más extrañaba de ser novia del actor era a su suegra. Por ello no sorprendió cuando, para una entrevista para Berenice Ortiz, "mamá Niu" destacó que, si la joven había dicho que era soltera en la televisión peruana, era porque formaba parte de una temática televisiva donde Sevilla tenía que seguir un guion determinado.

La defensa de Niurka fue tal que, hasta contó que las críticas de la gente habían producido el llanto de Karol que ha estado muy angustiada por los malos comentarios que ha recibido.

"Yo hablo con ella cada dos, tres días, lloraron mucho porque le empezaron a echar hate porque interpretaron lo que hizo, me llamó, llamó a Romi (la hermana de Emilio), obvio preocupada y platicamos con ella", destacó la actriz.

La cubana, además, dijo que los únicos que podían hablar del estatus de su relación eran Emilio y Karol por lo que no quiso ahondar en la relación amorosa de su hijo.

"Son sólo ellos dos los que tienen la magia; Emilio se desata como los sagitario a decir a gritos que siente su corazón, y más que está encerrado, ella es un poquito más prudente, obviamente más tranquila, más tímida. Cuando salgan y estén juntos, ya que ellos les respondan lo que ellos quieran", indicó.