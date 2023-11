No pagarán 'cosas' que no tengan que ver con sector educativo

La Secretaría de Educación y el Estado no tienen dinero para pagarle a los normalistas cosas que están pidiendo que no son relacionadas con el servicio educativo.

Esto derivado de las acciones emprendidas por estudiantes de la escuela Normal Rural J. Guadalupe Aguilera, quienes tomaron la caseta de cobro de Garabitos (de la autopista Durango-Mazatlán).

Guillermo Adame Calderón, titular de la SEED, dejó en claro que los normalistas de Aguilera están pidiendo cosas de lujo que nada tienen que ver con el servicio educativo y que, en la mesa de diálogo, cuando se les dijo que a eso no, los estudiantes se levantaron de la mesa y decidieron hacer esta toma de caseta.

"Piden varias cosas que no están relacionadas con los servicios educativos, pero es extraño, estamos en la mesa de negociación, les decimos que no tenemos para ese pliego y se levantan", señaló.

Pero dejó en claro que la postura de la Secretaría y del Estado será la misma, no a cosas no relacionadas con la educación, por lo que los normalistas pueden tomar las casetas o la misma Secretaría, pero no habrá ese apoyo.

SORPRENDE A AUTORIDADES LA TOMA DE LA CASETA

Luego de estas acciones, las autoridades se mostraron sorprendidas, al asegurar que apenas habían tenido una reunión con los estudiantes en la que hubo buena disposición.

"Tuve comunicación con gente de Educación hace rato y están sorprendidos porque pues el pliego petitorio apenas se acaba de entregar, el correspondiente al año que entra, y bueno pues están instalándose apenas las mesas de negociación como para que hayan tomado esta determinación", estableció el secretario general de gobierno, Héctor Vela Valenzuela.

Por lo que exhortó a los estudiantes "a privilegiar el diálogo por encima de este tipo de acciones".

Comentó que ya se había cumplido con las peticiones anteriores y apenas se recibieron las del próximo año, aunque dijo desconocer las peticiones específicas que derivaron en la toma de la caseta.

"No tengo los detalles del pliego petitorio, regularmente es un pliego petitorio muy reiterado, muy parecido cada año, pero sí detalles de temas extraordinarios no, creo que no existe", señaló.

Refirió que se entregó el pliego petitorio el lunes y tuvieron una reunión que, de acuerdo al Subsecretario de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación, fue productiva, "por eso repito: se nos hace extraño que hayan tomado esta determinación", citó.

Y reconoció la necesidad de propiciar más diálogo con las organizaciones y grupos sociales que tienen planteamientos para con el gobierno, ya que la situación financiera es complicada pero con entendimiento se puede llegar a acuerdos "sin llegar a extremos", concluyó.

Entre los planteamientos de los estudiantes en la toma de la caseta, estuvo la demanda de que se cumpla con peticiones relativas a aspectos básicos como alimentación e higiene.