'No merecía lo que mi familia me hizo', salen a la luz extractos del libro de Britney Spears

El 2021 se convirtió en el año de Britney Spears, después de que la artista protagonizó uno de los juicios más extraños jamás expuestos ante los medios. Una mujer adulta había estado durante 13 años bajo una tutela en la que su padre y su equipo, tenían todo el control de su vida.

Un juez le concedió la libertad de la tutela en noviembre del 2021.

Millones de personas estuvieron al pendiente de la leyenda "FreeBritney" (liberen a Britney), el caso se prestó para la realización de varios documentales; pero ahora, es la propia Britney Spears quien cuenta su verdad en un libro que se publicará el 24 de octubre y que lleva por nombre The Woman in Me (La mujer que soy).

En el libro, de acuerdo a la revista People, en donde la "princesa del pop" ofrece una entrevista exclusiva, detalla los momentos más importantes de la carrera de Britney, desde que era una niña que tenía el sueño de ser una gran cantante, lo que la llevó a participar en el show de Mickey Mouse Club en donde compartió créditos con otras grandes estrellas como lo son Christina Aguilera y Ryan Gosling.

Así como su maternidad, Britney es madre de Sean Preston y Jayden James, fruto de su relación con Kevin Federline.

Pero lo que las personas están deseosas por conocer, es el momento oscuro que muy pocos sabían que Britney vivió, a la luz todos veían a una cantante exitosa, aún incluso después de su "crisis" del 2007 tras conflictos con la policía, los paparazzi, ser captada por las cámaras mientras se rapaba y su divorcio con Federline y cuando se rapó; Britney hizo un regreso en el año 2008 con su álbum Circus el cual fue todo un éxito y le siguieron más triunfos como Femme Fatale en 2011 y una exitosa residencia en Las Vegas en 2013. En medio de este regreso, Britney perdió a sus hijos y fue puesta bajo tutela desde el año 2008.

Extractos del libro de Britney Spears han salido a la luz, en donde la intérprete de Toxic se denomina a sí misma como un robot.

"Me convertí en un robot. Pero no es solo un robot, sino una especie de niño-robot. Me habían infantilizado tanto que estaba perdiendo partes de lo que me hacía sentir yo misma", señala un texto recuperado por US Weekly.

"La tutela me despojó de mi condición de mujer y me convirtió en una niña. Me convertí más en una entidad que en una persona en el escenario. Siempre había sentido la música en mis huesos y en mi sangre. Me lo robaron", señala Britney.

"Ahora pienso en que mi padre y sus asociados tuvieron el control sobre mi cuerpo y mi dinero durante tanto tiempo y eso me hace sentir mal", señala la cantante.

Además, hace una comparación sobre como artistas masculinos no tuvieron que pasar por lo mismo que ella.

"Piensa en cuántos artistas masculinos apostaron todo su dinero; cuántos tenían abuso de sustancias o problemas de salud mental. Nadie intentó quitarles el control sobre sus cuerpos y su dinero. No merecía lo que mi familia me hizo".

Ahora que Britney está en libertad, los ojos siguen puestos en ella, en especial, ahora que a través de sus palabras dirá su versión de los hechos y el mito que ronda a la indiscutible "princesa del pop".