No me voy a comparar con Almada: Pablo Repetto habla de la polémica foto 

Pablo Repetto habló sobre Guillermo Almada en su presentación como director técnico de Santos Laguna este martes desde el estadio Corona.

Haciendo referencia a la foto en donde Almada y él se encaran tras un partido cuando ambos dirigían en la Serie A de Ecuador, Pablo Repetto dejó claro que tiene una buena relación con el técnico de los Tuzos del Pachuca.

“No me voy a comparar con Almada (en estilo de juego), me comparan porque hay una foto que salió y es seguramente por eso, tengo muy buena relación, lo aclaro, por si las dudas me adelanto”, dijo.

Tal como lo detallamos el día de ayer, la imagen de Almada y Repetto corresponde al año 2018, cuando los dos entrenadores dirigían en Ecuador; Repetto era el técnico de Liga Deportiva Universitaria de Quito, mientras que Almada estaba al frente de Barcelona de Guayaquil.

Se trataba de un partido que terminó con un marcador a favor de Pablo Repetto (2-1), y en el que se armó una trifulca en el campo con un intercambio de palabras con Guillermo Almada.

Pablo Repetto estará al mando del equipo de Santos en la última jornada del Clausura 2023 ante Cruz Azul, siendo importante para los dos equipos poder ganar y entrar a la reclasificación rumbo a la Liguilla.