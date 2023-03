'No me voy a callar', los mensajes tras la marcha del 8M en Torreón

"No me voy a callar", "Calladas no nos vemos", "Juntas nos escuchamos" y "Viva me quiero", fueron algunos de los mensajes que por unos momentos quedaron marcados en las calles de Torreón tras las movilizaciones por el Día Internacional de la Mujer.

Ayer, fecha en que se conmemoró la ocasión, miles de mujeres de todas las edades recorrieron las vialidades más importantes para exigir justicia por las víctimas de feminicidio, por sus desaparecidas y por sus hijos, que no han podido recuperar tras ser víctimas de violencia vicaria.

Según información oficial, el contingente se estimó entre 6 mil a 7 mil participantes.

Con sus mensajes y movilizaciones, las mujeres se unieron a una sola voz para hacer valer sus derechos, acompañarse y exigir igualdad, libertad y justicia.

A la par de Torreón, del lado de La Laguna de Durango también se realizó una marcha en Gómez Palacio, donde las mujeres tomaron las calles para exigir un alto a la violencia, los abusos y sobre todo por la desatención de las autoridades en sus casos.

(FOTOGRAFÍAS: EDIE RUIZ Y VERÓNICA RIVERA

CON INFORMACIÓN DE GUADALUPE MIRANDA)