No me tengas lástima, más bien piensa cosas lindas: Rebecca Jones en su última aparición

A principios del 2018, Rebecca Jones reveló que padecía cáncer de ovario, hoy la actriz y productora mexicana perdió la batalla contra esta enfermedad que la hizo pasar por varias recaídas, siendo la última el pasado mes de noviembre cuando tuvo que ingresar a terapia intensiva en un hospital de la Ciudad de México.

Aquella ocasión, se aseguró que la actriz había dejado las grabaciones de la telenovela Cabo debido a que le bajaron las defensas por el exceso de trabajo. Pati Chapoy a través de su programa Ventaneando, fue quien detalló que Rebecca había “pescado una infección en los pulmones”, y que ella decidió internarse.

Cuatro meses después, la actriz reapareció en sus redes sociales y, sabiendo que su aspecto físico llamaría la atención de su seguidores, escribió:

“Sí. Ya sé que estoy muy delgada , pero bien dice Saint-Exuperie : lo esencial es invisible a los ojos. (Y créanme, 8 días en terapia intensiva, adelgazan a cualquiera, ya los recuperaré), pero esa es la menor de mis preocupaciones, ahora sólo sé que cada día estoy más fuerte y sana. Y no, no pido un milagro como algunos dicen por ahí, porque sé que Dios SIEMPRE está conmigo, no. Tampoco estoy “luchando” porque todos luchamos día con día por vivir ( al menos yo pienso que así debería ser). Lo que si estoy haciendo es disfrutar de cada segundo de vida, probando sus manjares, sus momentos agridulces, aprendiendo de las cosas bellas y no tan bellas. Pensando cosas lindas. Por supuesto que me sigo cuidando, y para eso no sólo estoy con la medicina alópata, sino también con la alternativa. Estoy con un biólogo maravilloso que reside en Monterrey, Alberto Valdez Marroquin. Ya les platicaré la joya con la que me topé”.

En aquellas imágenes de Rebecca Jones, posó junto a “las personas que más amaba” en su premier privada de la película Nada que ver.

"Mientras tanto, si me estás leyendo y me quieres, no me tengas lástima, pues eso se acerca más al lamento, al quejido, y yo estoy muy pero muy lejana a eso. Más bien piensa cosas lindas, para que esos pensamientos se conviertan en polvos mágicos, se materialicen y se haga un enorme y colectivo pensamiento mágico!!!!" (sic), escribió en dicha publicación.

Cabe señalar que la noticia del fallecimiento de Rebecca Jones fue confirmada por su exesposo, el actor Alejandro Camacho.

"Rebecca estuvo acompañada en todo momento por sus seres queridos, se fue en paz y con un profundo agradecimiento a su público para el que trabajó toda su vida. En próximos días nos uniremos a despedirla tal como fue su deseo", se informó en un comunicado.