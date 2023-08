No me mandaron ningún chin... libro: Omar Castañeda; invita a alcaldesa Leticia Herrera a platicar sobre historia

El diputado federal, Omar Castañeda, quien solicitó su derecho de réplica en este medio de comunicación ante señalamientos hechos por las autoridades de Gómez Palacio respecto a su labor como diputado, aseguró que aún no ha recibido los libros que por parte del Ayuntamiento le iban a mandar sobre historia y que justifican desde esa perspectiva la construcción de una fuente del Acueducto en el bulevar Carlos Herrera, que es una réplica a la que existe en el bulevar Rebollo Acosta.

“No he recibido ningún chingado libro”, dijo el diputado federal, Omar Castañeda.

Tanto el diputado como las autoridades municipales tienen opiniones divergentes respecto a la construcción del nuevo Acueducto y las obras que se realizan tanto en el bulevar Carlos Herrera como en otros proyectos.

El pasado jueves los directores de Obras Públicas y Sideapa, Juan Salazar y Francisco Escalera, hablaron del antecedente histórico del Acueducto y dijeron que le enviarían libros de historia al diputado para que se instruyera.

“No me mandaron ningún chingado libro”, dijo el diputado. ¿Y si te los mandan los vas a leer? -preguntó El Siglo de Torreón al legislador- a lo que refirió: “Claro yo leo continuamente pero le digo a la presidenta (yo no me he dirigido con ella pero ella se dirigió conmigo) y la acepto el reto. Sentémonos de manera pública, si quiere en la Plaza de Armas o en cualquier medio y discutamos sobre historia básica de Gómez Palacio Durango y de México el acueducto que ellos quieren justificar era un acueducto para riego de tierras particulares que se destruyó en una avenida del río”, aseguró, extendiéndose sobre este asunto en particular.

Reconoce adeudo de la pasada administración

El diputado federal reconoció el adeudo por 300 millones de pesos del Sideapa con la Comisión Federal de Electricidad que la pasada administración municipal, en la que fue síndico en distintos periodos, dejó como herencia a la actual administración que preside Herrera Ale aunque aseguró no tener ninguna responsabilidad recordando que llegó a presentar denuncias en contra de funcionarios de la Administración Municipal 2019-2022 a la que perteneció por falsificación de su firma.

“Estoy esperando que me manden los documentos y los libros”, aseguró, pues comentó que tenía que revisar el tiempo en que se firmó el documento. “Yo ya no estaba en funciones como síndico municipal, habría que ver la firma, porque hubo antecedentes de que se falsificaron firmas porque no quisimos firmar cerca de 17 contratos y presenté una denuncia por falsificación e igual lo hizo el secretario del ayuntamiento y hay que ver los contratos porque además nosotros nos negamos al contrato de 30 años para desviar el agua hacia un agricultor y los denuncié por malos manejos”, aseguró el diputado Castañeda refiriéndose a un programa relacionado con ahorros de energía.

Respecto a su responsabilidad como síndico comentó: “A a mí no me pueden decir nada porque no he gobernado”.

Sobre gestiones realizadas

El diputado recordó que pertenece a la Comisión de Presupuesto en el Congreso de la Unión y que considera haber cumplido con Durango al no permitir que bajen los recursos a la entidad ni a los municipios: “Trajimos para el 2023 casi 9% más presupuesto, 4 mil 300 millones de pesos adicionales, pero insisto se dedican a hacer fuentes y obras de ornato en lugar de otras obras básicas”.

También dijo que es necesario hablar de proyectos específicos para Gómez Palacio para poder justificarlos ante el gobierno federal y que se inscriban ante las instancias correspondientes y comentó que de su parte está dispuesto a coadyuvar en la gestión: “Vamos a ver si ahora se inscriben proyectos y que nosotros podamos apoyar. Yo tengo confianza en que ahora el gobierno federal va a tener la apertura”, acotó.