'No me llena el ojo', dice regidora sobre nombramiento de nuevo director de la Policía en San Pedro

“No me llena el ojo”, dijo la presidenta de la Comisión de Seguridad Pública del Cabildo de San Pedro, Valeria Mata Mejía, por el nombramiento del director de la Policía Municipal, pues afirmó que con los hechos de extrema violencia que se registraron hace más de una semana se necesita otro perfil para restablecer la buena convivencia.

No obstante, manifestó que esperará para ver cómo se desempeña en sus funciones, incluso manifestó que deberá pasar un tiempo prudente para que conozca el municipio y luego le solicitará que comparezca ante la comisión para conocer el plan de trabajo, ya que en la reunión que se tuvo previo a la ratificación del nombramiento

“Yo estuve en esta ocasión para ver el desarrollo del nuevo director y aparte no me llena el ojo, como coloquialmente se dice. Acabamos de pasar una situación de extrema violencia, de vandalismo, de abuso de autoridad y con el curriculum que trae no se me hace la persona idónea y con los conocimientos suficientes para tratar este tema y para venir a restablecer un orden, una buena convivencia”.