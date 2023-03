'No me escupió, es un tipo muy amable', Chris Pine rompe el silencio tras polémico momento con Harry Styles

Aunque fue una de las películas más esperadas del 2022, Don't worry darling, protagonizada por Harry Styles, Florence Pugh y Chris Pine, pasó sin pena ni gloria si la comparamos con el escándalo mediático que se generó a su alrededor.

Primero trascendieron los problemas entre la directora Olivia Wilde y su protagonista, Pugh, pues se dijo que ambas famosas habían discutido durante las grabaciones por el amor de Styles lo que había originado un ambiente de tensión.

Posteriormente y durante su estreno en el Festival de cine de Venecia, la cinta se vio opacada por un supuesto incidente que habría ocurrido en la sala de proyección, y es que se filtraron algunos videos que mostraban al cantante británico supuestamente lanzando un escupitajo a Pine.

Ya han pasado algunos meses desde entonces, pero la situación jamás fue aclarada del todo; sin embargo, ahora es el propio Chris quien rompió el silencio y en entrevista con la revista "Squire" habló a detalle de ese momento.

"Harry no me escupió, es un tipo muy amable", dijo. Incluso, contó cómo fue que se enteró de este rumor, al que calificó de absurdo: "Estaba en el avión, volviendo de Venecia y mi publicista me despierta y dice, 'tenemos que preparar un comunicado de lo que ha ocurrido en Venecia'. Y me enseñó el tema y sí que parecía, efectivamente, que Harry me había escupido. No me había escupido", agregó.

Lo que sí sucedió es que el intérprete de As It was le hizo una pequeña broma local, por eso es que Pine reaccionó y dejó de aplaudir durante unos momentos: "Harry se agachó y dijo, '¿solo son palabras verdad?'. Teníamos una pequeña broma. Todos estábamos intentando responder preguntas y a veces, cuando estás haciendo estas cosas de prensa, tu cerebro colapsa y empiezas a decir tonterías, así que teníamos esa broma: 'solo son palabras'", aclaró.

Sobre los problemas que hubo al interior del elenco, el protagonista de Calabozos y dragones; honor entre ladrones aseguró que jamás se dio cuenta de ello y aunque lo hubiera sabido, tampoco le hubiera importado, lo que sí lamenta es que la cinta junto a Florence y Harry no haya recibido lo que realmente merecía: "Me siento mal, porque la hostilidad que ha sufrido la película fue completamente desproporcionada con lo que estaba en la pantalla", finalizó.