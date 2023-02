'No les importa la democracia', dice AMLO tras movilizaciones contra su Plan B electoral

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que es bueno que se realicen movilizaciones como la de ayer domingo contra el Plan B de su Reforma Electoral, porque permiten acabar con "la simulación"; sin embargo, insistió en que a sus participantes, "en sentido estricto, no les importa la democracia".

“Siempre he dicho de que se trata de un asunto político, se están agrupando todas las facciones del grupo conservador, y siempre he dicho también que esto es bueno para el país, porque antes había mucha simulación”, consideró el mandatario sobre las movilizaciones realizadas en al menos 120 ciudades de México y el extranjero.

No obstante, ante las críticas y el motivo que impulsó las movilizaciones, AMLO dijo que a los participantes, “en sentido estricto, no les importa la democracia, sino lo que quieren es que continúe la oligarquía, un gobierno de los ricos, de los potentados. No les importa el pueblo”.

Señaló que quienes salieron a manifestarse bajo la consigna de que "El INE no se toca", “no quieren la transformación del país, quieren seguir robando, quieren seguir con sus fueros. Ese es el fondo, pero, repito, es bueno”.

Y aseguró que "utilizan como estrategia la mentira de que se quiere afectar la democracia en México, cuando ellos en esencia son antidemócratas”.

MOVILIZACIONES

Ayer, domingo 26 de febrero, en 120 ciudades del país y otras naciones como Estados Unidos, Canadá, España, Francia, Israel, Suiza, República Checa, entre muchas más, los residentes mexicanos se unieron a las protestas en contra del Plan B de la Reforma Electoral propuesta por AMLO.

En respuesta a la convocatoria para rechazar el Plan B electoral, los laguneros se concentraron en la Plaza Mayor de Torreón, donde además se levantaron firmas para promover recursos de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra las modificaciones.

