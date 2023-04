'No la conocemos', hija de Pedro Infante niega que Heidy sea su familiar

Lupita Infante Torrentera, una de las hijas reconocidas de Pedro Infante, negó cualquier tipo de parentesco con Heidy Infante, de quien se tuvo mayor conocimiento en el medio artístico luego de ser agredida por Yian "N".

Fue en marzo pasado cuando un cantante cubano, identificado con el nombre de Yian, subió al escenario donde la joven cantante estaba presentándose, en la búsqueda de interpretar una canción con la banda que musicalizaba el evento, situación que se salió de control cuando la Heidy le dio una palma en los glúteos, solicitándole que volviera a integrarse con el demás público y el hombre, enfurecido, arremetió en contra de ella.

A partir de ahí, el nombre de Heidy cobró importancia en los medios de comunicación pues, pese a que es cantante desde hace años, es ahora hasta que se tiene mayor conocimiento de ella. Sin embargo, desde que acontecieron los hechos, la familia Infante no se había pronunciado acerca del lazo consanguíneo que les une a la cantante, hasta este fin de semana, cuando se llevó a cabo un evento en conmemoración del aniversario luctuoso de Pedro Infante.

Y es que ante las cámaras, el programa De primera mano mostró las declaraciones de Lupita, en donde negaba que Heidy tuviera algún parentesco con su padre: "Mira, no se apellida así, no la conozco, no la conocemos. No es nada mía, en su momento les enseñaré pruebas y cosas".

A pesar de esto, la hija del fallecido cantante aseguró que lo que vivió Heidy era algo sumamente grave: "Fue una agresión pavorosa, (algo) que no podemos recibir ninguna mujer", sostuvo.