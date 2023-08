'No hay margen de error', dice Félix Torres

No se detiene la preparación rumbo a retomar la competencia para los Guerreros del Santos Laguna, quienes ayer realizaron un nuevo entrenamiento matutino en el TSM.

Sacudirse rápidamente el fracaso que significó la temprana eliminación en Leagues Cup, es la encomienda inmediata para los Guerreros y la mejor manera que han encontrado para lograrlo es enfocarse en los entrenamientos, donde cada día aumenta la intensidad y la exigencia del estratega Pablo Repetto.

FÉLIX, PREPARADO

Félix Torres charló ayer en un video proporcionado por Santos, en donde destacó el compromiso que tienen para dar una mejor cara en el actual torneo.

El sudamericano destacó que la pausa de la liga, debido a la Leagues Cup les ha servido para concentrarse en trabajar de una manera intensa previo a la reanudación del torneo: “Estas semanas las estamos aprovechando muy bien para poder prepararnos de la mejor manera, trabajando intensamente, creo que lo que va a requerir la reanudación del torneo y es lo que estamos pensando, llegar en óptimas condiciones para hacer un buen reinicio”.

No dejó de lado la experiencia que les dejó el haber participado en esta edición de la Leagues Cup, que a pesar de ser un duro golpe para la institución lagunera, dejó un amplio aprendizaje como equipo, alimentando las ganas y ambición de ir por más, teniendo como prioridad el dar un buen papel en la Liga MX: “Queríamos más y no se pudo, seguimos con esa ambición de querer más, de seguir aprendiendo y ahora no hay margen de error, regresamos al torneo local y es la prioridad de nosotros”, aseguró Torres.

UNIDOS

Uno de los puntos importantes en los que el zaguero hizo énfasis, fue que como equipo están fuertes y unidos, ya que buscarán conseguir los tres puntos a como dé lugar en la reanudación del torneo: “El equipo está comprometido más que nunca, estamos enfocados, cada quien está trabajando seriamente con la misma intensidad, todos estamos remando para el mismo lado, para darle a la afición la alegría que se merece”, argumentó el zaguero, que ha hecho pareja en la zona defensiva con el brasileño Matheus Dória y Hugo Isaac Rodríguez, siendo un habitual como titular del equipo.

9 TORNEOS suma el zaguero Félix Torres con Santos Laguna, a donde llegó para el Apertura 2019.