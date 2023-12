No hay de otra más que la sanción: LHA

"No hay de otra más que la sanción", fue la nueva advertencia que lanzó la alcaldesa de Gómez Palacio, Leticia Herrera Ale, a los ciudadanos que arrojan la basura en lugares no permitidos y además a deshoras, tras detectarse una serie de puntos que pese a atenderse en cuestión de días vuelve el problema.

Dicha medida se podría sumar a la advertencia que se había lanzado hace dos semanas en la que la edil recalcó que no se daría el servicio dos veces a la semana a un mismo sector ya atendido por problemas de basura.

La medida de sancionar a quienes ensucien lo ya atendido fue una de las sugerencias que se presentaron por parte de los regidores en la mesa de trabajo que celebraron en busca de una solución a dicho problema que ha generado otros problemas pero en la red de drenaje.

"No les voy a dar el servicio, ya le dije una vez y que no se malinterprete de que no voy a dar el servicio porque es nuestra obligación como Municipio, sí, pero no voy a estar perdiendo el tiempo dos veces a la semana en el mismo lugar y no avanzamos... entonces ya es una instrucción y definitivamente de qué sigan tirando no vuelvo a dar el servicio en la misma área y es una orden", fue el llamado que le hizo a Fernando Díaz, titular de Servicio Públicos durante la sesión Ordinaria de Cabildo celebrada este jueves.

En la misma sesión, la alcaldesa dio a conocer una serie de puntos con problemas reiterados de basura entre ellos: Fidel Velázquez o Chapala en periférico esquina con Lázaro Cárdenas, así como el Mercado El Dorado, el cual se refirió como un "elefante blanco" y como un problema "terrible".

"La gente lo agarró de basurero, hay que ver qué se puede ser ahí porque es terrible", dijo Herrera Ale.

Otro de los puntos atendidos y de donde se ha sacado basura en grandes cantidades, incluso con maquinaria, están: la plaza Ramírez Gamero calle 42 de Chapala; carretera al ejido Emiliano Zapata, periferico y bulevar Rebollo Acosta y la colonia Felipe Ángeles en la plaza a la Chalía y en la colonia 14 de Noviembre en la calle Olivo, carretera al ejido Emiliano Zapata, en Filadelfia en la calle Arboledas y calle Papiro así como en la colonia Francisco Zarco en la plaza Cristo Rey.

Por su parte, el titular de Obras Públicas, Juan Salazar, anunció que se notificaría a las oficinas centrales de las dependencias federales como: Comisión Federal de Electricidad (CFE),Ferromex, Pemex así como la Comisión Nacional del Agua (Conagua), para que se hagan cargo de sus terrenos que también han servido como basureros, mismos que no son atendidos por ellos y no permiten ingresar para realizar labores de limpieza.

"Son cuatro dependencias ajenas al municipios que nos prohiben en algunos casos entrar al despecho de vía, pero ellos no conservan la limpieza no significa que lo hayan ensuciado pero sí es su obligación de tenerlos limpios. Por instrucciones de la presidenta municipal estamos haciendo el procedimiento institucional, oficios que ellas nos está firmando para hacer de conocimiento a nivel nacional de estas cuatro dependencias porque en las oficinas centrales no se enteran como están en los municipios, y aquí podemos ir las veces que sean a las delegaciones y no nos van a atender porque dicen que no tienen presupuesto, cualquier cosa, estamos haciendo esa forma institucional para que oficiales centrales den la indicación y ellos asuman la responsabilidad de limpiar sus predios y en algunos casos donde se permita, cercarlos, con esos avanzaríamos mucho el tema de la limpieza y recolección de basura y escombros en la ciudad".