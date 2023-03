No estoy aquí para terminar segundo: Max Verstappen tras el GP de Arabi Saudita 

El segundo puesto en Gran Premio de Arabia Saudita no es suficiente para Max Verstappen, quien al término de la carrera le pidió a Red Bull resolver los conflictos que afectaron su fin de semana.

Max, presentó problemas con el eje de transmisión en la Q2 de la clasificación, dejándolo en la posición de salida número 15.

Cuestionado por la prensa de Fórmula Uno sobre sí podrá mantener su brecha con el resto de los nueve equipos, dijo:

“Mi primer fin de semana no fue muy limpio, debido al gran cambio de equilibrio entre las pruebas y el fin de semana de carrera, algunas otras que sucedía en segundo plano, y ahora, de nuevo, después de tres sesiones de prácticas positivas, por supuesto que tengo un problema en la clasificación”.

Claro que recuperé a segundo, lo cual es bueno, y en general todo el sentimiento en el equipo, todos están contentos, pero personalmente no estoy contento, porque no estoy aquí para ser segundo. Especialmente cuando también estás trabajando muy duro en la fábrica para asegurarte que llegas aquí en buen estado, asegurándote de que todo esté en orden, y luego tienes que hacer una carrera de recuperación, lo que me gusta, quiero decir, no me importa hacerlo cuando luchas por un campeonato y parece que es entre dos autos, tenemos que asegurarnos de que los dos autos sean confiables”.

Sobre si imaginaba terminar la carrera sobre el podio antes del domingo, respondió:

“Realmente nunca lo pienso, pero creo que de manera realista con o sin el Safety Care, creo que P2 fue lo más alto posible. Al principio, las primeras vueltas fueron realmente difíciles de seguir a los autos debido al circuito urbano, las curvas rápidas, las paredes están muy cerca, tienes una especial de efecto de vuelo de cola y el auto está un poco por todos lados. Después de algunas vueltas, todo comenzó a sentarse un poco mejor y pude eliminarlos uno por uno, y el ritmo era bueno. El Safety Care, por supuesto me ayudó un poco a volver a la carrera, pero incluso con eso en el reinicio, pierdes demasiado tiempo con Checo, por ejemplo. Entonces, una vez que llegué a P2, fue una brecha bastante decente en una pista donde no hay muchos grados”.

También, el portal de Fórmula Uno, menciona que se escuchó al piloto neerlandés al final de la carrera, quejándose de un presunto problema con el eje de transmisión de su automóvil, y aunque el equipo dijo que no venía el problema, fue suficiente para que dejara de perseguir a Checo por la victoria.

“Trate de cerrar un poco la brecha, pero en un momento capté estas vibraciones en el eje de transmisión, en la parte trasera. El equipo no pudo ver nada, pero estoy bastante seguro de que algo extraño estaba pasando con la balanza desde que las vibraciones comenzaron a aparecer. En un momento hice los cálculos, no habría podido cerrar esa brecha hasta el final con solo 10 vueltas para el final, así que en un momento creo que es más importante conformarse con el segundo lugar, sin tener problemas con el auto”.