'No estoy a favor del narcotráfico'

La actriz Renata Manterola, está feliz por los resultados que ha tenido la nueva temporada de El Señor de los Cielos, en donde da vida a "Luzma Casillas" (Hija menor de "Aurelio Casilllas"), sin embargo, en entrevista con El Siglo de Torreón, aclara que ella no es partidaria del mundo del narcotráfico.

"No estoy a favor del narco. Si llegamos a ocho temporadas es porque el público la sigue pidiendo y justo creo que hay un morbo en este proyecto, pues la gente quiere saber qué pasa con esta realidad que vivimos en México.

"Es empaparte de cómo piensan, cómo viven y cómo son las estrategias que hacen y por supuesto no estoy a favor, ya que es una vida muy vacía. Me ha tocado encarnar a la hija de unos de los narcos más importantes y ha sido duro porque te das cuenta de que nunca puedes elegir y es muy difícil de salirte sin que alguien más quiera perjudicarte", comentó.

En ese sentido, la actriz dio detalles de "Luzma Casillas", papel que significó todo un reto para ella, a la hora de irlo construyendo.

"'Luzma' es la hija menor de 'Aurelio' (Rafael Amaya), en esta temporada, él vuelve, no estaba muerto, lo secuestró la DEA y él estaba haciendo todo por escapar y volver con su gente.

"Ella se encuentra con su papá y se dan escenas muy lindas. Creo que ahora 'Luzma' es mucho más madura, pero a la vez está vulnerable. Fue un reto la temporada pasada, porque el personaje lo hacía otra actriz y no quería ver el trabajo que hizo ella, toda la labor de construcción comenzó en la entrega anterior".

En cuanto a la relación directa que ha tenido con Amaya, Manterola comentó que ha sido fascinante.

"Hicimos muy buena química. Nos conocimos en todo el trabajo de preproducción que tuvimos, que la verdad fue muy largo, pero padre; todas las escenas que hicimos juntos quedaron bonitas, él me sugería, yo le sugería. Rafael es una persona muy respetuosa y generosa", compartió.

La octava temporada se ha ubicado entre lo más visto en Latinoamérica en Netflix, algo que Renata celebró.

"Nos está yendo bien en rating y estamos muy contentos de ello, ya que era lo que esperamos", comentó.

Renata mencionó que hoy en día, hay series que rápidamente pasan de moda porque la vida transcurre muy rápido, sin embargo, El Señor de los Cielos llegó para quedarse.

"Es increíble. Yo sigo en shock de saber que estoy en una serie de las más importantes de habla hispana a nivel mundial. Todo mundo sabe quién es El Señor de los Cielos, esta serie lleva 10 años al aire".

Por otro lado, Manterola habló de su papel en la cinta The Way Home que la llevó a obtener el premio a Mejor actriz en el New York International Film.

"Me muero porque esa película ya pueda verse en México. Nunca pensamos que íbamos a llegar a tanto con ella. En marzo termina su paso por los festivales y espero que la gente ya la vea".

En este largometraje, Renata encarna a "Paulina", quien es el amor del protagonista que es "Ricky".

"Es una mujer empoderada, madura y le da todos los valores de la familia y el amor a esta historia", expresó la joven, quien se declaró la fan número uno de Leonardo DiCaprio.