'No espiamos a nadie', asegura AMLO tras revelaciones sobre Slim, Larrea, Loret de Mola y Aristegui

Tras darse a conocer que algunos empresarios como Carlos Slim y Germán Larrea; periodistas como Carlos Loret de Mola, Carmen Aristegui, Héctor de Mauleón y Jenaro Villamil, así como ejecutivos de Televisa, fueron espiados con Pegasus en el sexenio de Enrique Peña Nieto, según un testigo, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que en su gobierno no se practica el espionaje.

En su conferencia mañanera de este martes 5 de diciembre en Palacio Nacional, AMLO acusó que él siempre ha padecido de espionaje y aseguró que "puede ser que haya algo en lo que era el Cisen".

"No tenemos información, puede ser que haya algo en lo que era el Cisen, pero yo no sé; bueno, lo que salió de las Guacamayas, básicamente, pero siempre hemos padecido nosotros de espionaje, siempre. Y nosotros no lo hacemos, aquí se terminó eso, no espiamos a nadie, no escuchamos teléfonos de nadie, pero hay muchos que se acostumbraron a eso, se quedaron con esas prácticas", declaró el presidente.

"Es lamentable, pero no es fácil de encontrar a quienes escuchan", dijo al acusar que había empresas que vendían ese servicio y "hasta políticos tenían sus sistemas, incluso empresarios". Agregó que "los que espían no respetan a nadie".

"Es como lo de los factureros", mencionó el presidente López Obrador, al asegurar que ya no existe esta práctica.

"Lo de las escuchas no, solo lo que tiene que ver con la seguridad, pero eso es para no usar la fuerza, si se recurre más a la inteligencia es para no usar la fuerza", externó.

Apuntó que en el caso de la delincuencia, "sí se permite la escucha", porque es legal, y con eso se logra "salvar muchas vidas".

"Sí se apoyan en inteligencia cuando hay secuestros, cuando se trata de salvar vidas, pero no tiene que ver con la parte política, nosotros nunca hemos usado eso, jamás", añadió AMLO al lamentar el espionaje.

"Se ha avanzado bastante, ahora hay más recato", expresó. Pidió esperar, porque "se tiene que conocer a fondo".