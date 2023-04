'No es un tema de modas, sino de derechos humanos'

"Mamá, me siento diferente", es una frase que puede cambiar la vida de las familias. Hoy, las infancias trans enfrentan una lucha por defender su derecho a la identidad, minado a causa del desconocimiento sobre el tema.

A mediados de febrero, América Rangel, diputada del PAN en la Ciudad de México, presentó una iniciativa de ley para "prohibir que menores de edad sean sometidos a tratamientos y cirugías de cambio de género".

En entrevista con EL UNIVERSAL, Jennifer Blanco, activista de la Asociación por las Infancias Transgénero, señala: "Sabemos que la diputada lanzó la iniciativa desconociendo mucha información. Su discurso en un inicio fue la mutilación y hasta ahora nuestro enfoque en la asociación jamás ha sido en temas de cirugías u hormonas".

Ante el vacío legal, de información y respeto por la identidad, en 2017 se fundó la Asociación por las Infancias Transgénero en México. Desde entonces han emprendido acciones para acompañar la transición de menores de edad. La asociación busca el reconocimiento de los derechos de las infancias trans, es decir, que sean nombradas y reconocidas a partir de su acta de nacimiento y documentación.

El viaje inició a partir de la experiencia de Tania Morales, directora de la organización: "Su hijo se identificó como hombre transgénero y el primer reto que enfrentaron fue que las infancias trans eran invisibles. No se podían corregir sus documentos ni se sabía sobre el tema", relata Jennifer Blanco.

El derecho a la identidad no se traduce en tratamientos hormonales o quirúrgicos para "mutilar" a un infante. En realidad, su significado es más profundo.

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) define el derecho a la identidad como el reconocimiento a vivir y sentir el cuerpo desde la experiencia personal, que puede o no corresponder con el sexo con el que se nace.

"Cuando hablamos de este proceso [la transición], no nos gusta decir que pasa de ser una persona a otra (...) sino que es importante que su nombre e identidad sean respetados", dice.

"No estamos hablando de gustos, ideas o modas, sino que es un tema de derechos humanos", detalla la activista y señala que muchas veces, como primera señal, las infancias manifiestan su identidad a través de un deseo.

"Actualmente tenemos mucha información en internet. No siempre toda es buena, pero nos ha pasado en la mayoría de las familias que nuestras hijas, hijos e hijes [sic] se acercaron a decirnos esto es lo que siento porque lo investigué en internet", relata.

En palabras de Blanco, la educación sexual es inexistente en escuelas, por lo que es importante acompañar a familias y niños para defender sus derechos.

"No hay una postura fija o protocolo de la SEP. Lo que hacemos es orientar a las escuelas y así pueden entender lo que es ser una infancia trans y el trato que le deberían de dar", asegura.

"La escuela debe respetar el derecho de identidad de la infancia o adolescencia (...) Si la persona quiere ser nombrada y reconocida de alguna manera, pues que se siga ese deseo", indica.

No obstante, no todas las familias pueden acceder al cambio en los documentos de identidad, como el acta de nacimiento o CURP. Para muestra, el testimonio de la activista Jennifer Blanco.

"Tengo un hijo que ahora tiene 13 años y me comentó sobre su identidad a los seis (...) Yo me acerqué a la asociación para pedir el apoyo y recibí esa mano que me dijo: ‘Te voy a guiar, esto es lo que tienes que hacer, este es el terreno ganado y esto falta por luchar’", recuerda.

Destaca que cuando inició el proceso junto a su hijo, no era posible el cambio de actas de nacimiento: "Acudimos a Jalisco para hacer la corrección (...) Una vez con el documento, en la escuela se respalda la identidad de género", puntualiza.

A pesar de haber logrado el cambio de identidad, observó un trato distintivo para su hijo en el aula: "Si a mí me dieran a elegir, no elegiría que mi hijo viviera un camino de discriminación. Lo que me toca es reconocer su identidad, darle fortaleza y defender sus derechos", subraya.

La identidad de género no se puede manipular. Para las niñas y niños es una elección personal en la que ningún adulto puede intervenir y esta es una de las causas que persigue el Día Internacional de la Visibilidad Transgénero, pues "no reconocer a una infancia trans es violencia".