No es nuevo, consumo de clonazepam: CIJ

El consumo de las llamadas benzodiacepinas en los jóvenes de los 13 a los 18 años de edad, no es un problema nuevo en La Laguna de Durango, el cual iba al alza hasta antes de la pandemia del COVID-19, que impidió la detección de los casos en los planteles educativos.

Hoy, ocupan el tercer lugar en consumo de drogas ilícitas, sobre todo el clonazepam, entre los pacientes que acuden al Centro de Integración Juvenil (CIJ), en donde reportan una reducción en la edad de inicio.

De acuerdo con los reportes de los tres años previos a la pandemia que alejó a los jóvenes de las aulas, fue desde el 2016 y 2017 que se comenzó a registrar su consumo, pero en personas adultas, quienes pese a que fueron prescritas por el médico, abusaron de su consumo e hicieron mal uso de este fármaco.

Para entonces, de acuerdo con Patricia Ruvalcaba, directora del CIJ en La Laguna de Durango, eran de 3 a 5 casos los que se registraban por el abuso de las clonazepam de forma anual.

A partir del 2018, se comenzó a detectar el consumo entre los jóvenes de los 13 a los 18 años de edad. Para entonces, el 27 por ciento de los pacientes atendidos en el Centro de Integración Juvenil, eran consumidores de las benzodiacepinas, especialmente del clonazepam. Para el 2019, subió al 29 por ciento y para el 2020, alcanzó el 32 por ciento.

Cabe detallar, que no se trataba de consumidores exclusivos de este tipo de drogas o medicamentos ya que las mezclaban con otras sustancias como alcohol, marihuana o cristal.

De acuerdo con Ruvalcaba, el acceso a este tipo de medicamentos se dio de forma directa en las casas, de aquellas personas que por prescripción médica tuvieron acceso a ellas y después las dejaron de consumir.

Para este 2022, el año en el que se pudo tener un registro a partir del segundo semestre del año, luego de que los estudiantes regresaron totalmente a clases presenciales, se tuvo un registro del 21 por ciento de los pacientes como consumidores de clonazepam, en donde la edad de inicio bajo a los 11 años.

Es decir, "comenzaron su consumo desde la primaria", recalcó la directora.

Sobre los retos que se han hecho virales en este 2023 sobre el consumo de este fármaco, dijo que no se han reportado, sin embargo dijo "que eso no quiere decir, que no se estén llevando a cabo en los planteles escolares".

Se trata de un desafío que se difunde principalmente en la red social de TikTok y que consiste en consumir dicho medicamento controlado. El ganador del reto es quien duerme al último.

Lo que sí comentó entre los casos que han acudido al CIJ, es de jóvenes que tuvieron contacto por primera vez con el medicamento, tras la presión que tuvieron entre el grupo de compañeros.