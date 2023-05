'No es justo, debe cumplir', familiares de víctima no quieren que Pablo Lyle sea deportado a México

La viuda de Juan Ricardo Hernández, Mercedes Arce, está en desacuerdo con la posibilidad de que Pablo Lyle sea deportado y vuelva a México, situación que le parece una injusticia, pues asegura que detrás de todo lo que ocurrió, hay una familia que lamenta todos los días la partida de un hijo, un padre, un esposo y un abuelo, y que sigue en la espera de que se actúe con imparcialidad, pues la mujer considera que por ser un personaje famoso se le estarían dando consideraciones que no merece, pues ella y su familia exigían que Lyle alcanzara la condena máxima.

Fue el pasado 14 de abril, cuando las autoridades migratorias requirieron a Pablo Lyle, a través de una orden de cooperación que daría pie a la posibilidad de que el actor sea deportado a México debido a que actualmente se encuentra en calidad de ilegal en Estados Unidos, situación que será resulta por la Corte de inmigración, según explicó la abogada Sandra Hoyos en diferentes programas de espectáculos.

De que dicha resolución resultase favorecedora para el sentenciado, Lyle podría estar de vuelta en México, país en el que no es acusado por ningún delito y, por ende, a su regreso cabe la posibilidad de que sea puesto en libertad: "Hasta donde sabemos, en cualquier momento puede ser deportado de los Estados Unidos a México y, llegando a México, es más probable que no, que no tenga que cumplir la sentencia", pormenorizó la experta en leyes para el programa "Al rojo vivo".

Y aunque dicho requerimiento tuvo lugar el 14 de abril pasado, no fue sino a principios de mayo que esta noticia llegó a los medios de comunicación y Mercedes Arce, viuda del hombre que perdió la vida aquel 31 de marzo del 2019 (luego de protagonizar una discusión con Lyle), reacciona ante la posibilidad de que el actor vuelva a su país de origen, tras ser sentenciado -desde hace tres meses- a una condena de cinco años en prisión y ocho más en libertad condicional.

"No es justo que haya hecho un crimen en Estados Unidos y lo quieran deportar a su país para que él no cumpla, eso no es justo", dijo para el programa "Suelta la sopa".

Desde el 2019, Arce cuenta que ha tenido que afrontar la dolorosa realidad de perder a su marido, sin embargo, visibiliza que no es la única integrante de la familia que, todavía hoy, adolece la partida de Juan Ricardo, fallecido a los 63 años. "Hay una madre (de 91 años) que está llorando todas las noches, un nieto que no pudo disfrutar de su abuelo, un hijo que lo vio unos años nada más y a mí que me dejó sola".

En este sentido, Arce se sinceró y dijo no estar satisfecha por la condena que el actor recibió, pues para ella merecía ser sentenciado por la máxima condena que alcanzan los culpables de homicidio involuntario, el delito por el que Lyle se encuentra en prisión, por lo que ha llegado a creer que quizá ha obtenido facilidades debido a que ser una figura famosa.

"¿Por qué razón?, ¿Por qué es una figura pública?, ¿Por qué es artista?, si eso lo hace otra persona lo tiene que cumplir", destacó.Además, Mercedes dijo que la disculpa que Lyle dio no le pareció sincera, ni de corazón y reveló que la disculpa y las palabras que recibió por parte de la familia del actor, luego de finalizar la audiencia, fueron más auténticas que las que Pablo expresó.