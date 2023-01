¿No era ella? Esta es la mujer que confundieron con Clara Chía en transmisión de Piqué

Luego de que Shakira y Bizarrap le echara limón a la herida con el polémico tema "Music Session #53" y resurgiera la supuesta infidelidad de Clara Chía y Piqué, cientos de usuarios en redes sociales recordaron un video que salió a la luz en meses pasados: en el que aparentemente la estudiante de 23 años acudía a la casa que compartía la expareja desde el 2021, por lo que se comenzó a especular que su relación había comenzado desde ese entonces, sin embargo, no era ella quien rondaba por el hogar sino que se trató de una colega del futbolista.

Incluso medios internacionales como "Pagesix" llegaron a reportar que Shakira estaría devastada tras enterarse de las apariciones de Chía cuando ella no estaba en casa, pues resulta que en el clip, en donde Piqué está haciendo una transmisión, se observa a una mujer rubia pasar por detrás de él en repetidas ocasiones.

Ese mismo día de la entrevista del exjugador, la colombiana estaba de viaje junto con sus hijos, situación que aumentó aún más las sospechas, sin embargo, Anna Tormo, amiga y asistente de Gerard salió a aclarar y poner fin a la polémica por segunda ocasión, ya que fue ella quien apareció en el video.

A través de su perfil de Twitter, Tormo posteó: "Dejen de hacer el ridículo y demuestren un mínimo de profesionalidad. Desde medios a personas con muchos seguidores que no han dejado de hablar del tema. Ya se aclaró hace un mes, pero veo que no interesa que se sepa: la persona de este vídeo soy yo", explicó.

La asistente externó que le parecía ridículo dar explicaciones nuevamente y agregó que el día en que se grabó el video era la primera vez que Gerard hacía un stream desde su casa: "Fui a ayudarle con todo el tema técnico de Twitch, ya que trabajo con él desde hace años".

Si bien Anna intentó dejar las cosas en paz, esto no le bastó a los usuarios que igual le reclamaron y aseguraron que era Chía la del material audiovisual.

"¿Y por qué te llaman por el nombre de Clara? ¿Es tu segundo nombre?", escribió un usuario.

"Ay mijita, bobitos no nos crea, la del vídeo es tu amiga se ve CLARAMENTE que quieren defender lo indefendible o entonces tú también fuiste otra más en la lista de tu exjfutbolista? No pidas respeto por quien claramente no lo tuvo por la cantante", se leyó.

Otros la acusaron de tapar la supuesta infidelidad de la ahora pareja.

"Ya sabemos que te pagaron muy bien para salir a poner estos Twitts y echarte la responsabilidad", publicó @Kiwii1505.