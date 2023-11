No eligió la cocina, la cocina la eligió a ella

La maestra Jacobina ofrecerá cursos en YouTube con temática de las fiestas decembrinas.

Detrás de la maestra Jaco, una de las figuras gastronómicas más famosas en TikTok, se alberga Jacobina Griselda Sánchez Rodríguez, una persona excepcional, fuera del molde, trabajadora y siempre en constante aprendizaje.

Desde pequeña demostró gran inquietud y curiosidad por la gastronomía pero sobretodo por serle fiel a su vocación: enseñar, servir y compartir. A sus 75 años, esto le ha permitido construir una comunidad en línea de alrededor de tres millones de seguidores.

EL ORIGEN

Es oriunda de Nueva Rosita, región ubicada al norte de Coahuila. Su gusto por la cocina se construyó en el seno de una numerosa familia de padres emprendedores. Gracias a que su madre tenía un taller de costura, Jacobina utilizaba los retazos de tela sobrantes para diseñar vestidos de muñecas y venderlos. Asimismo, su familia incursionó en el mundo de la fabricación y venta de zapatos.

Platicó que las fiestas y fechas decembrinas la remontan a su infancia, pues es donde surgió su gusto y curiosidad por la magia detrás la labor culinaria; en especial, la impresionó la preparación del cerdo. Al formar parte de una comunidad, lo preparaban en grandes cantidades para compartir.

"A mí me fascinaba no nada más cocinar, me encantaba ver la cara de satisfacción de la gente al comer. Yo siento que desde ahí nació ese gusto por hacer con mucho amor para los demás y sentir que sea algo que les beneficie, les sirva, nutra, forme y que fomente la convivencia, porque realmente siento que la cocina nos une", compartió en una charla con esta casa editora.

CONEXIONES

La sabiduría de su abuela y coleccionar revistas desde los 17 años le permitieron afianzar el conocimiento para compartir recetas y consejos que hoy conforman el corazón de "A la cocina", el proyecto nacido en la pandemia que encabeza en redes sociales. Además, complementó su repertorio con el sazón extranjero gracias a que vivió en Europa, lugar que recibió a su familia con sólo cinco francos en la bolsa.

Jacobina llegó a Torreón en 1990 donde afianzó su filosofía: "apoyar a otro es apoyar tu vida, pues servir te da vida". Trabajó alrededor de 40 años para la Secretaría de Educación Pública (SEP) como maestra indigenista, lo que impulsó en mayor medida su interés por la gastronomía prehispánica. De esta manera, los consejos que comparte en redes sociales abarcan una amplia gama de sabores nacionales, extranjeros y preshispánicos.

LOS INGREDIENTES DE LA VIDA

Si la vida fuera una receta, Jacobina plasmaría como ingredientes el abrazar los cambios, el respeto, la honradez, el agradecimiento y la aceptación de los retos de la vida con humildad, sencillez y amor.

La maestra Jaco es una soñadora en acción. Sus sueños aún vuelan alto, pues contó que le gustaría tener un camión escuela con el cual recorrer cada rincón gastronómico de México para cultivar su aprendizaje mientras comparte su conocimiento al son de su pasión.

"Desde que estaba en el medio rural, los fines de semana recorría varios lugares pero a través de un burrito. Veía que tenía mucho éxito y que me esperaban encantados. Nadie me pagaba ni me lo pedía pero mi inquietud era ir a otro lado donde también necesitaban el servicio. Entonces me gustaría tener un camioncito escuela para andar de lugar en lugar, vagabundeando un poco y aprendiendo", comentó.

¿DE QUIÉN APRENDE JACOBINA?

Ella tiene en claro que el mejor aprendizaje proviene de cada detalle de la vida. "Yo cambio mucho de supermercado por la razón de que así veo otro entorno social y aprendo de otra colonia o de otras personas", comentó.

Una de las personas que más le ha enseñado es Don Guillermo, un señor que recoge la basura. "Me complace tanto ver su energía y su gusto. Llega cantando, felíz de la vida con una sencillez que refleja amor, satisfacción y alegría por lo que hace. Es un aprendizaje hermoso", narró la maestra.

"A LA COCINA" CON JACOBINA

Cada receta es seleccionada de manera estratégica y diseñada para que sean realizadas con ingredientes fáciles de conseguir, siempre pensando en los ingredientes que tendría una ama de casa, una persona que se acaba de independizar o para quien desee aprender a cocinar.

Como parte de los próximos proyectos de fin de año, la maestra ofrecerá cursos gratuitos a través de su canal en YouTube. Los martes de cada semana compartirá un especial de confitera y los jueves tendrán lugar los especiales de repostería. Ambos especiales serán transmitidos durante noviembre y diciembre en punto de las 11 de la mañana.

El contenido se ajusta a las fiestas decembrinas, pues aprenderás a preparar los platillos festivos más icónicos de la mano de la chef.