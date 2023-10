'No dejo obras tiradas', dice Miguel Riquelme respecto al Bus Laguna

El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís reconoció que el pendiente que dejará su administración en la región Laguna será el sistema metropolitano de transporte, Bus Laguna, pero consideró que la pandemia por covid-19 jugó un papel importante para que este proyecto se demorara.

"La verdad es que terminé con todo lo planteado en mi administración, aquí a La Laguna, pues saben perfectamente, el único tema que queda todavía en pendiente es el Metrobús", expresó al concluir la reunión del Subcomité Técnico Regional que se desarrolló, como cada lunes, en Torreón.

Dijo que en La Laguna el único tema pendiente sería el sistema metropolitano de transporte, que aún presenta muchos obstáculos para que pueda funcionar bien como negocio, pero consideró que este proyecto se podría retomar por el gobernador electo, Manolo Jiménez Salinas.

Mencionó que se hizo lo más costoso, que es la creación del carril central de circulación, el corredor Revolución, y las estaciones, aunque algunas se tendrán que construir. No obstante, dijo que el sistema "está listo para arrancar, ya en proceso de remodelación de unidades", que refirió es también una obligación de los transportistas y "espero que se logre en el corto plazo".

Consideró que fue por la pandemia que no fue viable como negocio para solicitar camiones a crédito y pagarlos mediante un fideicomiso, hoy que ya regresaron las circunstancias adecuadas, la conformación del fideicomiso se dio en forma muy lenta, por lo que ya no alcanzó a su administración.

Riquelme Solís reconoció que la nueva industria que está llegando a Torreón necesita de un nuevo sistema de transporte y reiteró que lo que faltaría de entregar en su gestión son temas que no venían programados, como el cuartel de la Policía estatal en Saltillo, así como el cuartel militar en Villa Unión.

"No dejo obras tiradas, en lo absoluto", aseguró.

Dijo que habrá obras que ya no podrá entregar dentro de su gestión, pero consideró que es mejor que se reciban al 100 por ciento y no de forma apresurada. Aseguró que nada se queda en el tintero ni sin recursos económicos para su saldo. Mencionó que la presidencia municipal de Francisco I. Madero va al 96 por ciento y se entregará próximamente.

"No tengo obras tiradas, va a haber obras que ya no me toquen entregar", dijo.

El mandatario informó que su sexto y último informe se desarrollará el 09 de noviembre en el Congreso del estado. Por lo pronto, dijo que mantendrá las reuniones del Subcomité hasta el último día de su gobierno, pues aseguró que aún hay mucho que informar. Indicó que ya hay una entrega-recepción fluida, que inicia de manera formal en noviembre.

Riquelme Solís reconoció que la nueva industria que está llegando a Torreón necesita de un nuevo sistema de transporte. (FERNANDO COMPEÁN / EL SIGLO DE TORREÓN)