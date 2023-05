'No dejaré que se muera', Julio César Chávez rompe en llanto al hablar de su hijo

Julio César Chávez rompió en llanto al hablar sobre el reciente estado en el que se encuentra su primogénito, Julio César Jr.: “mientras yo tenga vida, voy a ayudarlo”.

Fue este 10 de mayo cuando Julio César Jr. preocupó a sus seguidores al aparecer en un estado bastante alarmante, en donde aseguraba que “se le antojaba recaer” en las adicciones. Además, aseguró que su padre quería meterlo a un anexo para “quitarle todos sus bienes”.

Tras esto, durante una entrevista con David Faitelson, su padre Julio César Chávez habló de que su pelea de exhibición con Erik "El Terrible" Morales no se iba a llevar a cabo debido a que sus hijos no estaban en condición, además de que su cuerpo ya no podía.

El boxeador también abordó el tema de las adicciones de su hijo, y es que, a pesar de que el joven no recayó, fue una pastilla de ansiolíticos la que le detonó todo este “delirio”.

"Ha habido muchos rumores de una recaída de Julio, unos videos que andan ahí divulgándose y que él también grabó. Lo que pasa es que mi hijo acaba de salir de un programa de recuperación en donde estuvo un año internado y desafortunadamente sufre de depresión, se tomó un ansiolítico, tenía dos días sin dormir y empezó a delirar, se le inflamó el cerebro", contó.

"No volvió a consumir, simplemente tomó un ansiolítico, pero como es adicto se tomó tres y eso le hizo detonar y empezar a recordar cosas del pasado y empezó a hablar puras pendejadas, que es lo que pasa cuando el cerebro si inflama".

Julio contó que su hijo no podía tomar ni una sola pastilla debido a que eso le haría recaer: "Estoy preocupado por mi hijo, él no se puede tomar una sola pastilla, aunque sea ansiolítico, aunque sea algo para dormir, te detona".

Al finalizar con sus declaraciones, el deportista rompió en llanto luego de que Faitelson le asegurara que era un hombre que se preocupaba mucho por su familia, a lo que él respondió que siempre se iba a preocupar por ellos.

“Yo entiendo a mi hijo Julio, pero lógicamente no estoy de acuerdo con él y lo único que puedo decirle es que mientras yo tenga vida, voy a ayudarlo, yo no voy a dejar que le pase algo, yo soy su padre y yo no voy a dejar que mi hijo se muera, que a mi hijo le pueda pasar algo, así me odien yo le voy a salvar la vida, ahorita mi hijo Julio ya está descansando, ya está más tranquilo”