'No debe asustar división por libros'

El secretario de Educación de Durango, José Guillermo Adame Calderón, dijo que el debate enriquece, por lo que "no nos debe de asustar" que haya opiniones divididas por el contenido de los libros de texto gratuito que serán utilizados para el nuevo ciclo escolar 2023-2024 en educación básica, mismo que inicia el próximo lunes 28 de agosto.

"Hay expresiones de la sociedad interesantes, escucho maestros que participaron en la elaboración de los libros, 36 docentes de Durango participaron en la elaboración de ellos, hay pedagogos que están de acuerdo en la nueva filosofía de la Nueva Escuela Mexicana", dijo.

Sin embargo, indicó que también hay fuertes críticas a los contenidos de libros. "Hay expresiones de algunas sociedades de padres de familia que no están de acuerdo con sus contenidos y yo creo que el debate enriquece, creo que no nos debe de asustar el que la gente se exprese, que pueda criticar los libros, que podamos saber que no les gusta a los padres de familia y poder realizar estas expresiones de manera normal mientras lo hagamos respeto".

El funcionario comentó que ha hecho mucho ruido el tema del lenguaje inclusivo en los libros de texto, con palabras como "todes", así como expresiones de tipo ideológico e histórico.

"Vemos que el país está partido prácticamente en dos ideologías, no solo en los libros, pero yo diría que podemos estar tranquilos, mientras tengamos un profesional de la educación al frente de cada una de nuestras las aulas, el libro solo es una herramienta más, no es la única que tiene el maestro, el maestro tiene su experiencia profesional, sus conocimientos, tiene el internet, tiene formación docente, tiene guías de estudio, tiene muchas herramientas para ir regulando la educación del alumno, los libros no son todo".

El secretario informó que la Conaliteg ha enviado a Durango se ha recibido el 80 % de los libros de texto para educación primaria y el mismo porcentaje para el nivel preescolar. Aún no se han recibido ejemplares para educación secundaria.

Mencionó que ya comenzaron con la distribución de los libros a los municipios y aclaró que la parte legal, es un asunto del gobierno federal por lo que serán ellos quienes deberán resolver el tema de los amparos que se han promovido a nivel nacional referentes a la revisión y rediseño de los textos gratuitos.

"Nosotros como autoridad educativa nos corresponde recepcionar los libros, distribuirlos e iniciar el nuevo ciclo escolar con el nuevo programa de estudios", concluyó.

Ciclo escolar

Regreso a clases.

* En Durango, el inicio de cursos para niños, niñas y adolescentes será el lunes 28 de agosto del año en curso, finalizando el viernes 12 de julio de 2024. A nivel nacional, el periodo lectivo concluirá el martes 16 de julio.

* En esta entidad, se eliminarán las descargas administrativas del 17 de noviembre de 2023, el 15 de marzo de 2024 y el 12 de julio de 2024. Esto significa que, a diferencia del calendario escolar a nivel nacional, en Durango sí se trabajarán los días de descarga administrativa.