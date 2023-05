No creerás como se veía Danna García de Pasión de Gavilanes cuando era niña

Danna García es una de las actrices colombianas más conocidas y exitosas del momento. Su personaje en Café con aroma de mujer la catapultó a la fama para mantenerse allí con otros grandes éxitos que la consagraron como una gran actriz y ha sumado admiradores en distintas latitudes.

Pasión de Gavilanes fue uno de sus grandes éxitos a lo largo de su carrera, en donde se lució interpretando a Norma Elizondo. Esa historia apasionada con el personaje de Juan Reyes enamoró a todos y la pareja fue una de las favoritas de los fanáticos de la conocida telenovela. Con la segunda temporada, demostraron que la química entre ellos permanece intacta.

Y como toda artista exitosa, los fanáticos bucean en las redes sociales para conocer más de sus actores favoritos. El caso de Danna García no es ajeno a esto y su cuenta de Instagram tiene 3.8 millones de seguidores que siguen sus pasos y festejan cada uno de sus logros, elogian sus outfits y también se enternecen con varios de sus posteos.

Días atrás, Danna García había sacado una foto del baúl de los recuerdos de cuando era una niña casi adolescente. "Mi TBT.. Sigo siendo la misma niña que soñaba con volar. El tiempo sigue siendo un compañero del viaje. Agradecida infinitamente por cada día hermano del anterior. Y si no hubiera pasado el tiempo, no podríamos conocernos. Gracias por escribir juntos este presente de la mano. Abrazos hasta tu esquina", escribió la actriz.

Ahora, con el festejo del Día del Niño, no solo le dedicó a su hijo Dante unas bellas palabras sobre cómo le había cambiado la manera de mirar al mundo. También Danna García subió una imagen de ella cuando era una pequeña niña, pero algo no cambia y es su particular sonrisa, algo que le destacaron sus seguidores en los comentarios.